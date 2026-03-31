Por aumento de consumo de pescados y mariscos en Semana Santa: ISP refuerza llamado a prevenir intoxicaciones por marea roja

La autoridad sanitaria recomendó a la población comprar solo en locales autorizados, con el objetivo de evitar intoxicaciones graves al comer mariscos y pescados.

Con motivo del aumento del consumo de pescados y mariscos durante Semana Santa, el Instituto de Salud Pública (ISP) reforzó el llamado a prevenir intoxicaciones por marea roja.

Debido a costumbres culturales y religiosas, durante la Semana Santa en Chile se registra un incremento en el consumo de pescados y mariscos, ya que la tradición es no comer carnes rojas durante estos días, particularmente el viernes y sábado.

En ese sentido, la institución llamó a la ciudadanía a “extremar las precauciones al momento de adquirir y consumir estos alimentos, especialmente mariscos, con el fin de prevenir intoxicaciones asociadas a la marea roja”.

ISP refuerza llamado a prevenir intoxicaciones por marea roja.

Revisa la nota en: https://t.co/968YSUImYj ⬅️ pic.twitter.com/ai2ZFk9WAV — Instituto de Salud Pública de Chile (@ispch) March 31, 2026

La autoridad sanitaria, que analiza muestras de mariscos en el país a través del Laboratorio de Toxinas Marinas, señaló que “la única medida efectiva para evitar intoxicaciones graves es comprar exclusivamente en establecimientos autorizados, los cuales cuentan con fiscalizaciones sanitarias y controles de seguridad”.

En caso de sospechar haber ingerido algún marisco en mal estado, se recomienda asistir a un centro de salud inmediatamente si se presenta alguno de los siguientes síntomas:

Náuseas y vómitos

Diarrea

Hormigueo en labios, lengua o extremidades

Dificultad para respirar

¿Qué es la marea roja?

Según explicó el ISP, la marea roja “es un fenómeno natural provocado por el incremento excesivo de microalgas presentes en el agua”.

Dichas algas pueden proliferar “en forma explosiva” bajo ciertas condiciones ambientales, como temperatura, salinidad, luminosidad y disponibilidad de nutrientes. Con ello, se da origen a un fenómeno conocido como floraciones algales o “bloom”.

En Chile, los organismos correspondientes monitorean la presencia de tres tipos de toxinas:

Venenos diarreicos

Amnésico

Paralizante

“El último es el más paralizante, ya que, dependiendo de su concentración, puede causar la muerte en cuestión de minutos tras el consumo”, advirtió el ISP.

Y añadió que “si bien, actualmente no existen alertas sanitarias vigentes en el país, el riesgo continúa latente y depende directamente de la procedencia de los productos del mar”.

Por otro lado, la institución recalcó que la cocción, el limón o el vinagre “no eliminan las toxinas de la marea roja” y que “a diferencia de las bacterias o parásitos que mueren con el calor, las toxinas marinas son resistentes a altas temperaturas”.

De ese modo, la única manera segura para prevenir intoxicaciones es “consumir mariscos provenientes de zonas y establecimientos autorizados”.