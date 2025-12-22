País josé antonio kast

Seguridad, migración y comercio: Los ejes del encuentro entre Noboa y Kast

Por CNN Chile

22.12.2025 / 21:15

{alt}

La cita busca reforzar la relación bilateral y se enmarca en la gira regional del mandatario electo, quien ha estrechado vínculos con otros líderes afines en América del Sur.

(EFE) – La lucha contra el crimen organizado trasnacional, seguridad, movilidad humana y asuntos comerciales figuran entre los temas que abordará mañana, martes, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con el gobernante electo, el ultraderechista José Antonio Kast, en Quito, señaló este lunes la canciller, Gabriela Sommerfeld.

Se espera para esta noche la llegada de Kast, quien el día en que ganó las elecciones llamó a Noboa y acordaron la visita, comentó la canciller en la televisión Ecuavisa.

Entre los temas de interés especificó como “punto uno” a la seguridad y la lucha contra el crimen organizado trasnacional.

Además, temas de movilidad humana, pues “somos una región que por los mismos conflictos de seguridad y por la misma falta de oportunidades que afectan a todos nuestros países, nuestros ciudadanos se mueven de un lado a otro”.

“Son temas que hay que poder conversarlos y acordarlos para tener y fomentar una migración segura y regular y combatir la migración irregular, porque tenemos que tener control de quienes están en nuestros países”, subrayó.

Con fuertes vínculos con otros líderes ultra de la región, el presidente electo de Chile ha prometido la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como un delito o la construcción de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico.

El tercer tema que abordarán será el comercial. “La prosperidad, la generación de empleo, las inversiones vienen a través de dinamizar e incrementar nuestras balanzas comerciales, nuestro comercio”, argumentó al anotar que a los mencionados temas se pueden sumar otros de ser necesario.

Desde Chile se informó de que, además, el presidente electo y su delegación sostendrán diversos encuentros con autoridades y empresarios “para fortalecer la relación bilateral entre Chile y Ecuador”.

Noboa fue de los primeros en felicitar al ultraderechista y en su mensaje en la red social X afirmó que “se abre una nueva etapa para Chile y para la región”.

Desde que ganó los comicios del 14 de diciembre, este es el segundo viaje internacional de Kast, en una clara señal a sus aliados en la región.

El martes pasado estuvo en Argentina, donde se reunió con el presidente Javier Milei y se prevé que en enero viaje a Perú para un encuentro con el gobernante José Jeri.

DESTACAMOS

País Todo lo que tienes que saber de la supergripe AH3N2 que llegó a Chile: ¿Qué hacer y cómo prevenir contagios?

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Rincón sobre el exministro de la Suprema: "Hay un problema grave de juicio que aún no detecta Simpértigue"
"Podría haberme omitido en alguna...": La autocrítica de Lautaro Carmona por la derrota de Jeannette Jara
Sepúlveda analiza la “desconfianza” en las instituciones tras el Caso de licencias médicas y la operación Apocalipsis
Lautaro Carmona por crisis en la izquierda: “El Partido Comunista no hizo solicitud de ningún indulto”
Tras anunciar su gabinete, Kast se tomará un receso y pasará febrero con su familia en Puerto Varas
Ruth Hurtado por renuncia de Kast a militancia tras ser electo: “Él quiere gobernar para todos y no solo para un grupo”