Sebastián Sichel por dichos de diputado Olivares sobre Bachelet y Matthei: “Pura cobardía disfrazada de violencia”

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, se refirió a las polémicas declaraciones del diputado Javier Olivares (PDG) en torno a la figura de la expresidenta Michelle Bachelet y la excandidata Evelyn Matthei.

El parlamentario dijo, luego de que la exmandataria no le cerrara la puerta a una cuarta candidatura presidencial, que “ojalá que la señora Bachelet se vaya a su casa y que disfrute a sus nietos, que esté con ellos y que esté lo más alejada posible del debate político”.

Olivares insistió en responsabilizarla por lo que calificó como “los grandes problemas que tiene la patria” y luego apuntó contra Matthei. “Le deseo mucha suerte, podría seguir los mismos pasos de la señora Matthei, cocinar y hacer unas buenas cazuelas para enseñarle a la gente“, agregó.

Tras ello, Sichel, a través de una publicación en su cuenta de X, señaló que “las faltas de respeto y falacias ad hominem contra Michelle Bachelet o Evelyn Matthei estos días demuestran la poca tolerancia y la ausencia de un debate político razonado“.

El jefe comunal cuestionó el tono que ha adquirido el debate político y llamó a diferenciar entre la defensa de las propias ideas y las descalificaciones personales.

“Tener coraje no es ofender a quien piensa distinto. Esa es pura cobardía disfrazada de violencia. El coraje pasa por debatir ideas, no horadar personas. Todo lo demás es precariedad intelectual disfrazada de polarización“, concluyó.