Sebastián Sichel por dichos de diputado Olivares sobre Bachelet y Matthei: “Pura cobardía disfrazada de violencia”

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, se refirió a las polémicas declaraciones del diputado Javier Olivares (PDG) en torno a la figura de la expresidenta Michelle Bachelet y la excandidata Evelyn Matthei.
El parlamentario dijo, luego de que la exmandataria no le cerrara la puerta a una cuarta candidatura presidencial, que “ojalá que la señora Bachelet se vaya a su casa y que disfrute a sus nietos, que esté con ellos y que esté lo más alejada posible del debate político”.
Olivares insistió en responsabilizarla por lo que calificó como “los grandes problemas que tiene la patria” y luego apuntó contra Matthei. “Le deseo mucha suerte, podría seguir los mismos pasos de la señora Matthei, cocinar y hacer unas buenas cazuelas para enseñarle a la gente“, agregó.
Tras ello, Sichel, a través de una publicación en su cuenta de X, señaló que “las faltas de respeto y falacias ad hominem contra Michelle Bachelet o Evelyn Matthei estos días demuestran la poca tolerancia y la ausencia de un debate político razonado“.
El jefe comunal cuestionó el tono que ha adquirido el debate político y llamó a diferenciar entre la defensa de las propias ideas y las descalificaciones personales.
“Tener coraje no es ofender a quien piensa distinto. Esa es pura cobardía disfrazada de violencia. El coraje pasa por debatir ideas, no horadar personas. Todo lo demás es precariedad intelectual disfrazada de polarización“, concluyó.
Las faltas de respeto y falacias ad hominen contra Michelle Bachelet o Evelyn Matthei estos días, demuestran la poca tolerancia y la ausencia de un debate político razonado. Tener coraje no es ofender a quien piensa distinto. Esa es pura cobardía disfrazada de violencia. El coraje pasa por debatir ideas, no horadar personas. Todo lo demás es precariaded intelectual disfrazada de polarización.
— Sebastián Sichel (@sebastiansichel) October 8, 2026
Lo más leído
- Bachelet advierte en la CEPAL sobre retrocesos en derechos de las mujeres: "Es uno de los principales riesgos para el desarrollo"
- SEC reporta más de 4.000 hogares sin luz en la Región Metropolitana tras paso del sistema frontal
- Con sueldos de hasta 2.4 millones: PDI abre postulación a empleos para civiles
- Gobierno suspende promulgación de la Ley de Reconstrucción Nacional por emergencia en Las Condes
- Además de Las Condes: Gobierno suspende clases en otras nueve comunas de la Región Metropolitana