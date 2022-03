El ex candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, se alejó de la vida pública, política e incluso virtual: su último tuit data del pasado 19 de diciembre de 2021, día en que se dieron a conocer los resultados de los comicios presidenciales.

Actualmente, vive en Italia y se encuentra realizando su tesis del doctorado en Derecho en Regulación y Libre competencia en la Universidad Autónoma de Barcelona. Asimismo, está escribiendo un libro sobre la historia del reformismo en Chile y hace clases telemáticas para la Universidad San Sebastián.

Aún así, sigue pendiente de lo que ocurre en el país que quiso liderar desde La Moneda. En conversación con Radio Infinita, el ex ministro de Desarrollo Social reflexionó sobre los desafíos que deberá enfrentar su coalición en el marco del nuevo gobierno del presidente Gabriel Boric y el avance del proceso constituyente.

“Chile llega siempre al mismo choque de trenes: entre los revolucionarios que quieren un país nuevo y los que se resisten a los cambios”, aseguró.

En ese sentido, manifestó que “el error que no puede cometer la derecha es no entender que si no construyen una agenda de reformas y cambios, las nuevas generaciones de chilenos le darán la espalda para siempre”.

Por otro lado, no descartó un retorno a la política nacional, pero fue claro: “Si la centroderecha define el camino de quedarse pegados como el Partido Republicano, yo no tengo mucho que hacer ahí”.