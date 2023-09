En el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el expresidente Sebastián Piñera señaló que los atropellos a los Derechos Humanos, “es la gran mancha del Gobierno Militar“.

En diálogo con 24 Horas, el exmandatario sinceró que “yo era muy contrario a la Unidad Popular. El Gobierno de la Unidad Popular fue muy malo para Chile, pero soy muy amante de la democracia, así que ese día tuve sentimientos encontrados”.

“Desde muy temprano fui opositor al Gobierno Militar y me jugué siempre por recuperar la democracia“, aseguró.

En esa línea, aseguró que lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973, “siempre fue evitable, pero a medida que las posiciones se fueron extremando, el diálogo entre el presidente Allende y Patricio Aylwin fracasó (…) el golpe era evitable, pero la conducta de una generación lo hizo imposible de evitar. En el fondo, fue una gran derrota de una generación política y una gran derrota de la democracia”.

“Cuando uno trata de explicar por qué se llegó al golpe del 73, no está justificando los atropellos a los derechos humanos que ocurrieron después y que son absolutamente injustificados“, complementó.

Además, manifestó que el Gobierno de Salvador Allende “llegó democráticamente al poder, pero en su ejercicio no respetó las normas de la democracia, no respetó la Constitución, no respetó las leyes, la libertad de expresión, reunión y enseñanza”.

“La Unidad Popular tiene una enorme responsabilidad en conducir un Gobierno que significó una crisis y un caos total, político, económico y social. Y, por lo tanto, tiene mucha responsabilidad en crear las condiciones que permitieron el Golpe de Estado”, opinó.

Finalmente, reconoció que “hay una responsabilidad muy grande en los atropellos a los Derechos Humanos, que es la gran mancha, la parte oscura del Gobierno Militar. Y me pregunto, ¿para qué lo hicieron?, porque una cosa es lo que ocurrió durante las primeras semanas, pero los atropellos a los Derechos Humanos duraron durante todo el Gobierno Militar”.

“La falla no es solamente de los militares y por eso hablé de los cómplices pasivos, falló la Corte Suprema, los medios de comunicación y los civiles que teniendo poder pudieron y debieron haber hecho mucho más”, reflexionó.

“Todos los que pudieron haber hecho más y me incluyo a mí mismo, debimos haber hecho más”, zanjó.