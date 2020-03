A raíz de la emergencia desatada por la propagación del coronavirus en Chile, este domingo el presidente Sebastián Piñera dio un discurso en cadena nacional, asegurando que su gobierno trabaja en “proteger la salud y la vida de todos”.

“Protegeremos siempre la salud y la vida de todos los chilenos, pero muy especialmente la de los más vulnerables. Esa es y será siempre nuestra primera prioridad”, señaló el mandatario, refiriéndose a la población de la tercera edad.

Por esa razón, el jefe de Estado anunció que los adultos mayores de 80 años deberán permanecer en sus casas, en donde “tendrán los cuidados que necesitan”, aseguró.

Asimismo, Piñera también informó que se encargará de asegurar el abastecimiento de bienes y servicios esenciales y de proteger los empleos y las pymes. Esto, para no generar “pérdidas de trabajos, quiebras de pymes y una crisis económica y social”.

De acuerdo al último balance entregado por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, hay 632 casos de coronavirus en Chile, con 31 personas hospitalizadas. Asimismo, el sábado se registró la primera muerte a causa del COVID-19 en el país.

Debido al avance de la pandemia en territorio nacional, el presidente afirmó que desde el gobierno están implementando un plan de “cuarentena progresiva”, el cual contempla una serie de medidas que decretará el Ejecutivo de manera gradual.

En ese sentido, aclaró que el plan de acción para enfrentar la pandemia empezó a prepararse y elaborarse a principios de enero y la estrategia “se basa en cuatro conceptos propuestos y recomendados por la OMS: aislar, testear, tratar y trazar”.

Por esa razón, enfatizó en que la prioridad ha sido “testear para identificar a las personas contagiadas y poder darles el tratamiento que requieren y para aislar a todo su grupo cercano, para proteger su salud e impedir que contagien a los demás”.

Por otro lado, durante la jornada anunció nuevas determinaciones para hacer frente al avance del COVID-19 en Chile, destacando el toque de queda decretado para todo el territorio nacional a partir de este domingo a las 22:00 horas. Con respecto a eso, Piñera puntualizó en que “la herramienta más eficaz, la vacuna más efectiva para detener este virus, somos nosotros mismos”.

“Hoy son tiempos de unidad y no de división. Son tiempos de colaboración y no de enfrentamiento. Son tiempos de responsabilidad y no de improvisaciones. Y, sobre todo, son tiempos de solidaridad y grandeza y no de egoísmos y pequeñeces”, puntualizó Piñera.

Finalmente, el mandatario hizo un llamado a la confianza y tranquilidad, asegurando que “vamos a superar y derrotar esta pandemia”.