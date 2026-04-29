Ñuñoa: Detienen a sujeto que mantenía 42 plantas de marihuana y cannabis dosificada en su casa

Un sujeto fue detenido luego de ser sorprendido con 42 plantas de marihuana al interior de su casa en Ñuñoa.

Luego de recibir una llamada anónima, personal de la SIP de la 33° Comisaría de Ñuñoa acudió hasta el domicilio ubicado en calle Sucre.

Una vez en el lugar, los funcionarios se entrevistaron con el propietario, un hombre de 39 años de iniciales J.P.R.D., sin antecedentes policiales, quien accedió al ingreso al inmueble.

El teniente Daniel Luengo, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente, detalló que se verificó la existencia de un cultivo de marihuana al interior del hogar.

Además de cannabis dosificada que alcanzaba más de medio kilo, la cual fue incautada.

Tras ello, el hombre quedó detenido y fue puesto a disposición de la justicia.