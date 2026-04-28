Providencia celebrará el Día Internacional del Jazz con un concierto gratuito

La UNESCO proclamó en noviembre de 2011 el Día Internacional del Jazz. Esta fecha busca promover la paz, el diálogo y el entendimiento mutuo en la sociedad.

Según explica el National Museum of American History, este estilo musical destaca por su diversidad y su carácter rítmico, ya que “tiene un impulso hacia adelante denominado swing y utiliza notas ‘distorsionadas’ o ‘blue’”.

El jazz es capaz de plasmar las diferentes emociones que enfrenta el ser humano, desde el dolor hasta la alegría. Además, posee un fuerte componente histórico vinculado a los movimientos contra la discriminación y el racismo.

Su origen se remonta a Estados Unidos a comienzos del siglo XX, en Nueva Orleans, ciudad ubicada cerca de la desembocadura del río Misisipi. En ese lugar la población se caracteriza por su diversidad cultural, con personas de ascendencia africana, francesa, caribeña, italiana, alemana, mexicana e indígena americana, así como inglesa, quienes interactúan entre sí.

“Las tradiciones musicales afroamericanas se mezclaron con otras y, poco a poco, el jazz surgió de una combinación de ragtime, marchas, blues y otros tipos de música”, destaca el National Museum of American History.

Tras las primeras grabaciones de jazz realizadas en 1917, este género musical comienza a expandirse y con el tiempo se difunde a nivel mundial.

Celebración en Providencia por el Día Internacional del Jazz

La UNESCO en Santiago, junto a la Fundación Cultural de Providencia, invitan a disfrutar gratuitamente de la presentación de Samy Maluenda Cuarteto e invitados este jueves 30 de abril en el Jardín de las Artes, ubicado en Av. Nueva Providencia 1995, esquina Pedro de Valdivia, en Providencia, a las 18:00 horas.

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