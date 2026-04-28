Panoramas de mayo 2026: Fiestas de la Vendimia 2026 en Ñuñoa, Buin, Talca y Valparaíso

A pesar de que las temperaturas descienden, hay diversos panoramas para entretenerse en familia, reencontrarse un fin de semana con amigos o simplemente animarse a tener una cita con uno mismo.

En una tarde otoñal se puede disfrutar de la gastronomía y también convertirse en un experto catador de vinos —al menos por un par de horas—. Este es el último mes de la vendimia y este es el cronograma de celebraciones:

1 y 2 | Fiesta de la Vendimia Santa Amelia, Molino Santa Amelia, Pichidegua, Región de O’Higgins.

2 | Fiesta de la Vendimia Viña Casa Marín, Lo Abarca, Cartagena, Región de Valparaíso.

2 | Fiesta del Vino Patrimonial de Loncomilla, Plaza de Armas de San Javier, Región del Maule.

1, 2 y 3 | Fiesta de la Vendimia de San Fernando, Plaza de Armas, San Fernando, Región de O’Higgins.

1, 2 y 3 | Fiesta de la Vendimia de Punitaqui, Estadio de Punitaqui, Valle del Limarí, Región de Coquimbo.

1, 2 y 3 | Fiesta de la Vendimia “Expo Vinos de Buin”, Plaza de Armas de Buin, Valle del Maipo, Región Metropolitana.

21, 22 y 23 | Fiesta de la Vendimia Valle del Maipo, Parque Estadio Nacional, Región Metropolitana.

22, 23 y 24 | Fiesta de la Vendimia de Codpa, Camarones, Valle de Codpa, Región de Arica y Parinacota.

29 | Fiesta de la Vendimia Universitaria, Campus Colchagua, Universidad de Talca, Santa Cruz, Región de O’Higgins.

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