En Vivo Radio

Empresario secuestrado en San Miguel fue liberado durante este miércoles: Había sido raptado hace 8 días

Por
Empresario secuestrado en San Miguel fue liberado durante este miércoles: Había desaparecido la semana pasada

Durante la mañana de este miércoles, se dio a conocer que Jorge Vera (84), empresario secuestrado la semana pasada en San Miguel, fue liberado con vida.

Según la información de la Fiscalía ECOH, tras un trabajo en coordinación con la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI, el hombre fue encontrado tras su secuestro y se está verificando su estado de salud.

La desaparición se había producido el martes de la semana pasada, cuando su camioneta Ford fue acorralada por tres vehículos en la intersección de San Ignacio de Loyola con Magdalena Vicuña.

Posteriormente, sujetos desconocidos retuvieron a Vera hasta este miércoles, cuando fue liberado.

En desarrollo…

Lo más leído

Lee también