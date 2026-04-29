U. Católica vs Barcelona SC: Horario y dónde ver en vivo por Copa Libertadores

Universidad Católica vuelve a la acción internacional este miércoles cuando enfrente como visitante a Barcelona Sporting Club de Ecuador por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026.
El cuadro cruzado llega con la misión de recuperarse tras la derrota en el Clásico Universitario y mantener el impulso conseguido en la jornada anterior, cuando venció a Cruzeiro en Brasil.
¿A qué hora juega y dónde ver U. Católica vs Barcelona SC?
El partido está programado para este miércoles 29 de abril a las 20:00 horas de Chile, en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil.
El compromiso será transmitido por ESPN 5 en televisión por cable y también por Chilevisión en señal abierta.
El duelo también estará disponible vía streaming en Disney+ Premium.
Cómo llegan los equipos
Universidad Católica suma 3 puntos en dos partidos y se ubica momentáneamente en el segundo lugar del grupo. Barcelona SC, en tanto, aún no suma unidades tras dos fechas.
|Posición
|Equipo
|Puntos
|1
|Boca Juniors
|6
|2
|Universidad Católica
|3
|3
|Cruzeiro
|3
|4
|Barcelona SC
|0
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