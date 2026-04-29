U. Católica vs Barcelona SC: Horario y dónde ver en vivo por Copa Libertadores

Universidad Católica vuelve a la acción internacional este miércoles cuando enfrente como visitante a Barcelona Sporting Club de Ecuador por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

El cuadro cruzado llega con la misión de recuperarse tras la derrota en el Clásico Universitario y mantener el impulso conseguido en la jornada anterior, cuando venció a Cruzeiro en Brasil.

¿A qué hora juega y dónde ver U. Católica vs Barcelona SC?

El partido está programado para este miércoles 29 de abril a las 20:00 horas de Chile, en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil.

El compromiso será transmitido por ESPN 5 en televisión por cable y también por Chilevisión en señal abierta.

El duelo también estará disponible vía streaming en Disney+ Premium.

Cómo llegan los equipos

Universidad Católica suma 3 puntos en dos partidos y se ubica momentáneamente en el segundo lugar del grupo. Barcelona SC, en tanto, aún no suma unidades tras dos fechas.