Se registran desmanes en Plaza Italia tras triunfo de Kast: Carabineros detuvo a una persona

Tras conocerse los resultados finales de las elecciones de Chile, donde José Antonio Kast será el próximo Presidente del país por cuatro años, un grupo de encapuchados llegó hasta Plaza Italia para causar desmanes.

Al sector, que se encuentra actualmente en obras del nuevo eje Alameda Providencia, llegaron un grupo indeterminado de sujetos, quienes se manifestaron contra el Presidente electo.

Frente a dicha situación, personal de carabineros actuó rápidamente para dispersar la situación.

Cerca de las 22.45, la policía uniformada comunicó que una persona había sido detenida por desórdenes en el sector.