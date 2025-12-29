¿Por qué el Santa Laura se ve así?: Unión Española aclara por qué la cancha no tiene pasto

La dirigencia aseguró que el impactante estado del campo responde a un plan de renovación total y no a un descuido, tras la inquietud de los hinchas.

La ausencia total de pasto en la cancha del estadio Santa Laura generó preocupación entre los hinchas de Unión Española, en medio de un escenario marcado por el reciente descenso del club a Primera B. Las imágenes del campo completamente descubierto se difundieron rápidamente en redes sociales y provocaron críticas hacia la dirigencia.

Desde el club explicaron que el estado actual del terreno no responde a abandono ni negligencia, sino a un proceso planificado de renovación completa de la superficie.

Así esta la cancha del santa laura… a hacerla de cero. Tremendo trabajo de los cancheros. pic.twitter.com/Dqv70rQfrM — CamaraHincha (@camarahincha) December 23, 2025

Un recambio total del pasto

En Independencia señalaron que los trabajos forman parte de un compromiso asumido por la dirigencia para mejorar de manera significativa las condiciones de la cancha. En la práctica, el terreno está siendo intervenido con maquinaria pesada para preparar el suelo antes de instalar rollos de césped nuevo.

Este método permite acortar los tiempos de instalación, aunque el proceso no tiene una duración fija, ya que depende de la correcta consolidación de la superficie.

Según indicaron desde el club, la aspiración es que la cancha esté en perfectas condiciones para el inicio de la próxima temporada. El objetivo es que la mejora no sea solo estética, sino que garantice condiciones seguras para la práctica deportiva.

La institución informó que durante la primera semana de enero dará a conocer los costos del proyecto y las distintas etapas de la obra.

La cancha permanecerá inhabilitada mientras duren los trabajos.

La instalación del nuevo pasto se hará mediante rollos.

La seguridad de los jugadores es uno de los criterios centrales del proyecto.

El propietario del club, Jorge Segovia, descartó la instalación de una superficie artificial por razones económicas. “No, por un tema de costos. El pasto sintético es un costo no necesario que quedará pendiente”, señaló en una entrevista.

El desgaste del Santa Laura no es un problema nuevo. Durante la última temporada ya se habían registrado reclamos por el estado del campo y en marzo se suspendió un partido ante Universidad de Chile debido a las malas condiciones de la cancha.

Uso intensivo del estadio

Desde el club también reconocieron que el recinto ha enfrentado un uso intensivo, tanto deportivo como extradeportivo. A mediados de mes, el estadio recibió el festival Loserville, luego de que se descartara el uso del Parque Estadio Nacional para ese evento.

La dirigencia reiteró su compromiso con la mejora del estadio y aseguró que la intervención actual busca dejar la cancha en condiciones adecuadas para el próximo calendario competitivo.