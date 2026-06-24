San Bernardo: Confirman detención de un cuarto involucrado tras fatal encerrona y crimen de niño

Carabineros confirmó la detención de un cuarto sujeto involucrado en el homicidio de un niño de 12 años tras una fatal encerrona en San Bernardo.

Se trata de un adolescente chileno de 17 años, quien se entregó en la 14° Comisaría de San Bernardo acompañado de su padrastro.

Desde la institución detallaron que hay al menos cinco individuos que protagonizaron el hecho: tres que fueron detenidos ayer y el cuarto de esta jornada. Se están realizando diligencias para arrestar al último integrante.

En cuanto al adolescente que se entregó, se informó que registra una detención y dos ingresos al Plan de Seguridad Integrada (PSI), un programa de intervención de carácter voluntario que “busca restituir los derechos vulnerados y prevenir conductas de riesgo en niños, niñas y adolescentes (NNA)”.

El menor ingresó al programa en abril de 2014, cuando tenía 15 años, por robo con intimidación. Por ello, fue derivado a la Municipalidad de San Bernardo.

En marzo de este año entró nuevamente por receptación de vehículo motorizado, hecho por el que también fue derivado a la Municipalidad de San Bernardo, con el fin de realizar tareas de prevención social y evitar que el adolescente volviera a cometer conductas delictuales.

Cabe recordar que el hecho ocurrió durante la madrugada del martes, cuando un grupo de sujetos interceptó el auto en el que iba el niño de 12 años junto con su padre y su tía en la caletera de la Ruta 5.

Los ocupantes salieron del vehículo cuando los antisociales los amenazaron con armas cortopunzantes; sin embargo, el menor de edad quedó atrapado por el cinturón de seguridad y su cuerpo fue arrastrado por varios kilómetros, causando su muerte.