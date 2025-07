Revelan que principal encargado de cuentas de campaña de Kast fue formalizado por emitir boletas a Moreira en caso Penta

Eduardo Montalva fue imputado de cargos en 2015, pero se le otorgó una suspensión condicional del procedimiento por el exfiscal Manuel Guerra, quien hoy está siendo investigado por sus lazos con Luis Hermosilla y Andrés Chadwick.

Una nueva revelación relacionada con el Partido Republicano se dio a conocer durante las últimas horas.

Según información revelada por Ciper, el principal encargado de asesorar económicamente a José Antonio Kast y a la colectividad en las últimas elecciones, Eduardo Montalva, fue formalizado por el caso Penta durante el año 2015 por unas boletas que emitió al senador Iván Moreira (UDI).

Luego que fuera uno de los imputados en la trama sobre investigación irregular de la política, a Montalva se le otorgó una suspensión condicional del procedimiento por parte del exfiscal Manuel Guerra, mismo que hoy está siendo investigado por sus vínculos con Luis Hermosilla y Andrés Chadwick.

En esta investigación judicial, se indagó la emisión de facturas a tres empresas por un total de $22,3 millones, además de $8,7 millones a la Cámara de Diputados.

El citado medio señala que Montalva participó de la campaña presidencial de Kast en 2021, y que además ha colaborado con ocho candidatos del Partido Republicano en distintas elecciones.

Consultado sobre si se comentó la formalización en su contra por el caso Penta cuando se sumó a la campaña de Kast, señaló que “aquí existe el principio de inocencia, la formalización no significa una condena. Yo fui sobreseído, porque el fiscal a cargo hizo una persecución política porque siempre me quiso vincular a Ariztía. La formalización fue por una boleta de Penta“.

Replicado sobre el hecho que prestó servicios para Moreira que fueron financiados por Penta, Montalva sostuvo que “no, porque en ese minuto no. Yo sabía que a mí un tercero me iba a pagar, porque en ese minuto no existía la precampaña (…). El mismo candidato a senador dijo, hizo una declaración pública donde dijo, mire, estas personas trabajaron para mi campaña pero no tienen nada que ver“.

Este antecedente se suma al revelado hace algunos días relacionado con la excandidata a gobernadora metropolitana, Macarena Santelices, a quien el Servel le rechazó completamente su cuenta de ingresos y gastos de dicha campaña.

El motivo es porque el organismo estimó que Santelices no cumplió con “la acreditación mínima requerida para determinar que efectivamente se haya incurrido en dicho gasto”. Por esto, le negó un reembolso de $740 millones por los gastos de su campaña.