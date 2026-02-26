Revelan que Ministerio de Defensa tramitó concesión de cable submarino con China tras reunión de Delpiano con embajador

En la cita -que se produjo el pasado 12 de febrero- el embajador Judd ya había planteado sus reparos sobre "cables submarinos chinos redundantes". Cinco días después, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas ingresó la solicitud de concesión marítima respectiva.

Siguen las repercusiones luego de las sanciones que estableció Estados Unidos contra funcionarios del Gobierno de Gabriel Boric, acusando una amenaza contra la “infraestructura” de telecomunicaciones del continente.

El episodio ocurrió a raíz de las negociaciones del Ejecutivo con China para la implementación de un cable submarino de fibra óptica que conecte la costa chilena con Asia.

Por este motivo, se le revocó la visa de acceso a Estados Unidos a los funcionarios, entre los cuales se encuentra el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

A pesar que desde el Gobierno han llamado a desdramatizar las tratativas, y plantear que todo estaba en etapa de evaluación, se han dado a conocer nuevos antecedentes relacionados con el cable submarino.

Es así que La Tercera reveló que la ministra de Defensa, Adriana Delpiano se reunió con el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, el pasado 12 de febrero, pocos días antes que estallara la polémica.

El encuentro fue consignado en una publicación en la cuenta oficial de la embajada de Estados Unidos en Chile. En esta, Judd describió que “Estados Unidos y Chile somos socios estratégicos en defensa“.

Estados Unidos y Chile somos socios estratégicos en defensa. El alcance y la profundidad de nuestra cooperación militar bilateral son significativos y mutuamente beneficiosos: nos permiten enfrentar las amenazas de seguridad que compartimos en la región y, al seguir trabajando… pic.twitter.com/JFgmd2jVnK — U.S. Ambassador to Chile (@USAmbCL) February 12, 2026

“El alcance y la profundidad de nuestra cooperación militar bilateral son significativos y mutuamente beneficiosos: nos permiten enfrentar las amenazas de seguridad que compartimos en la región y, al seguir trabajando juntos, fortalecemos y protegemos a ambas naciones”, añadió.

Finalmente, indicó que “un componente crítico de esa seguridad compartida es la data. La ministra Delpiano y yo conversamos a fondo sobre los riesgos que vemos en cables submarinos chinos redundantes, cuando Chile ya cuenta con Humboldt“.

El citado medio además reveló que el 17 de febrero, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas ingresó la solicitud de concesión marítima del proyecto.

Esta negociación se produce luego que en los últimos días también se revelara que el ministro Juan Carlos Muñoz le había informado -de parte de su cartera- sobre el visto bueno a la concesión del cable al Presidente Boric.