Revelan que Estados Unidos acusó a China de ocupar observatorios en Chile con propósitos militares

En un informe elaborado por un comité estadounidense, aparecen nombres como el del Observatorio Cerro Paranal y la Estación Satelital de Santiago.

Ha pasado una semana desde que se hicieran públicas una serie de tensiones entre Estados Unidos y Chile, luego que el país norteamericano sancionara a tres funcionarios del Gobierno chileno, entre los que se encontraba el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

¿El motivo? Las negociaciones para la licitación de un cable submarino que conecte Chile con China, lo que fue calificado por Estados Unidos como una amenaza a la “infraestructura de telecomunicaciones” del continente.

En este contexto, se dio a conocer otra evaluación realizada por el país norteamericano sobre vínculos de China con Chile, pero ahora por la infraestructura de captura y transporte de datos astronómicos.

Según lo reportado por Radio Biobío, un informe elaborado por el Comité sobre la Competencia Estratégica entre Estados Unidos y el Partido Comunista Chino acusa que China ha montado una red de “doble uso“.

El presidente de dicho comité, John Moolenaar, señaló que “China solo está invirtiendo en operaciones espaciales en América Latina para avanzar en su agenda y socavar a Estados Unidos en el espacio“.

Además, aseguró que “el presidente Trump ha actuado con decisión para enfrentar la influencia maligna de China en el hemisferio occidental”.

En este contexto, el reporte apuntó a 11 instalaciones espaciales vinculadas a China en toda sudamérica, tanto en Argentina, como en Venezuela, Bolivia, Brasil y Chile.

Entre las estructuras chilenas consignadas en el informe se encuentra el Observatorio Cerro Paranal, en la Región de Antofagasta, que hasta el año pasado tuvo una asociación con Huawei.

Además, es nombrada la Estación Satelital de Santiago, que tenía una colaboración con Suecia.