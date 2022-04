A las 8:00 horas de este miércoles, el Liceo Benjamín Franklin de Quinta Normal retomó las actividades académicas, luego que la semana pasada la comunidad del recinto recibiera amenazas de “masacre escolar”.

En un video que circulaba en redes sociales, desconocidos anunciaron que para el lunes 4 de abril iban a tomar “venganza” y “eliminar sala por sala, no importa quién”.

“Somos muchos. No intenten salvarse ni menos correr (…) no tengan miedo, sólo queremos divertirnos. Todo aquel que se interponga en nuestro camino, morirá. No somos una mafia, somos una familia”, continuaba.

Tras dicho video, la alcaldesa de la comuna, Karina Delfino, suspendió las clases en el recinto.

Esta mañana, la directora del liceo, Angélica Olivares, sostuvo que “como comunidad educativa ha sido tranquilizador sentir que se están realizando las gestiones. Hemos tenido todos los días un punto de vigilancia de Carabineros, hoy día también vino la capitán encargada de la comuna”.

“Tenemos que construir y reconstruir lo que implica el clima de convivencia escolar y desde ahí la decisión es volver hoy día, entendiendo que vamos a contar con los dispositivos de seguridad necesarios”, agregó.

Lee también: Carter tras reunión de seguridad: “No voté por este gobierno, pero he encontrado un subsecretario muy empoderado”

Delfino, por su parte, sostuvo que “se están recibiendo a los jóvenes con un mensaje de tranquilidad, de poder protegerlos. Hay seguridad también en el exterior del establecimiento y, bueno, estamos contentos porque estamos volviendo de manera presencial, pero también preocupados por la situación que amenazó y sigue amenazando a este liceo”.

Sin embargo, una apoderada del establecimiento manifestó a CNN Chile su disconformidad con el número de personal de seguridad policial desplegado en el exterior y accesos del recinto.

Por otro lado, la alcaldesa también detalló que dos recintos fueron amenazados, “pero este es el más grave. En el otro colegio pusimos a disposición los antecedentes en la PDI, pero no suspendimos las clases, porque las mismas comunidades educativas son las que van decidiendo si suspenden o no suspenden las clases. En ese caso, desestimaron esa amenaza, a pesar de que hoy también pusieron la denuncia en la PDI, pero son amenazas distintas”.