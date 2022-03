La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, anunció la suspensión de clases en el Liceo Industrial Benjamín Franklin luego que a través de redes sociales se difundiera un video en el que se anunciaba una “masacre” el próximo 4 de abril.

La advertencia dice: “Tomaremos venganza, eliminaremos sala por sala, no importa quién. Somos muchos. No intenten salvarse ni menos correr (…) no tengan miedo, sólo queremos divertirnos. Todo aquel que se interponga en nuestro camino, morirá. No somos una mafia, somos una familia”.

Ante dicha amenaza, la jefa comunal declaró que “dispusimos patrullajes en el sector por parte de la Dirección de Seguridad de Quinta Normal”.

Asimismo, manifestó que “me puse directamente en contacto con la Fiscalía y también con las policías para activar un operativo que pueda resguardar a la comunidad educativa del liceo”.

Hoy suspendimos las clases y realizamos una jornada de reflexión con el equipo directivo y docentes. Nuestro compromiso es firme en no aceptar este tipo de acciones, pero además proteger y contener a los y las estudiantes que se pudieran sentir amenazados/as y asustados. — Karina Delfino Mussa (@karydelfino) March 28, 2022

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, confirmó que la Seremi de Educación de la RM tendrá una jornada de trabajo junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito y la comunidad educativa de Quinta Normal.

Por otro lado, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, manifestó que “la comunidad educativa del Liceo Benjamín Franklin ha recibido una despiadada amenaza de atentar contra la vida de estudiantes y trabajadores del liceo, una acción cobarde y canallesca”.