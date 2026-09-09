Resultados PISA 2025: Chile se mantiene bajo el promedio OCDE y Colegio de Profesores advierte por impacto de la inteligencia artificial

Durante esta semana, se dieron a conocer los resultados del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) de 2025, realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el fin de evaluar el nivel educativo de forma global.

El sondeo mostró que Chile obtuvo su resultado más bajo en matemáticas, ciencias y lenguaje en comparación con 2022, registrando su brecha más severa en matemáticas con apenas un 40% de los alumnos que alcanzan el nivel básico de competencias, demostrando preocupantes resultados en el nivel de la educación en el país. No obstante, se mantiene en ventaja frente a otros países estudiados de Latinoamérica.

En conversación con CNN AM, el presidente del Colegio de Profesores de Chile, Mario Aguilar, detalló un análisis sobre las conclusiones del informe y las razones detrás de estos resultados.

Un rezago global que viene desde antes de la pandemia

Aguilar precisó que lo que muestra el sondeo realizado por la OCDE debe ser analizado y “mirado con atención”, ya que es considerada una de las pruebas más importantes y con buena reputación a nivel global, ya que integra medición de pensamiento analítico de manera integral.

Detalló que los niveles son bajos tanto en Chile como en Latinoamérica; y aun así Chile se mantiene sobre el resto de países vecinos, por ello esta tendencia a la baja apunta a una crisis estructural a nivel mundial y no únicamente a factores locales, y descartó que los resultados sean únicamente producto de lo ocurrido en la pandemia de la COVID-19. Ya que varios países han intentado repuntar estos resultados sin éxito, “lo que demuestra un problema estructural“.

“Se dice eso, que hay un problema más estructural que no es únicamente un tema puntual donde tenga que buscar usted un factor, y eso iba justamente porque ya pre-pandemia se avizoraba esa tendencia y lo que hace la pandemia es acelerar un proceso a la baja“, señaló.

El uso de la inteligencia artificial en Chile

El experto destacó que el informe señala que Chile es uno de los países donde los estudiantes más usan la inteligencia artificial, fenómeno que va en aumento y demuestra un “paradigma educacional que va siendo desfasado de los tiempos”.

Asimismo, señaló que corresponde a un desafío importante a nivel educacional en el país, y que “el informe, aunque es cauteloso, señala y es un punto que tenemos que estudiar, que la inteligencia artificial podría estar teniendo un impacto negativo. Y uno de un análisis simple, permítame terminar la idea de un análisis simple: si la inteligencia artificial está reemplazando varias funciones psicológicas y mentales intelectuales que uno tiene que realizar, evidentemente podría tener un impacto negativo“.

Por ello, instó a encontrar el uso adecuado a esta herramienta, ya que su aumento demuestra que el modelo pedagógico tradicional de “hace 50 años (…) ya no funciona” y que se debe hallar “cuáles son los elementos nuevos que tenemos que incorporar en la educación”.