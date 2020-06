“Yo vivo en un departamento de una habitación con mi mamá y mi hijo” contó Johannie Granola, periodista venezolana.

Johannie llegó a Chile hace cuatro años. Su hijo tiene un año y es prematuro extremo e inmunodeficiente con daño broncopulmonar. Su madre, de 58 años, tiene lupus. La familia comparte un monoambiente en Estación Central.

La periodista declaró que ha sido complicada la convivencia en tiempos de pandemia, de hecho, acusó no saber cuántos de sus vecinos están con COVID-19.

Lee también: “Nos tiene muy afligidos”: Colegio en Las Condes cerrará en 2021 y le avisaron a los apoderados por mail

“Los casos de coronavirus no sabemos con exactitud cuántos son, las personas por miedo o por seguir teniendo la vida normal, no lo registran a la administración, entonces no sabemos el número de contagiados”, aseguró Johannie.

Por otro lado, los ruidos molestos se hacen cada vez más comunes. “Se nos ha tornado bastante difícil, en todos los edificios las personas creen que la cuarentena son vacaciones y se la pasan carreteando, en una fiesta continua y no respetan el silencio ni el toque de queda”, sostuvo Johannie.

Aún así, este no es el único problema de los residentes de los denominados guetos verticales. Algunos denuncian un aumento en los gastos comunes. “Tengo aquí tres meses, empecé pagando $57 mil y ahorita me llegó a $100 mil”, contó una afectada.

Lee también: “No sabemos a qué cifra corresponde mi mamá”: El impacto de las muertes sin PCR y con síntomas atribuibles al COVID-19

Los vecinos argumentan que los gastos no tienen relación con los servicios prestados al interior de la comunidad, por ejemplo, hay escaleras en mal estado, sin mantenimiento adecuado. Dicen cobrar dispensadores de alcohol gel ubicados en todos los pisos del edificio, pero no hay dispensadores.

Miranda y Asociados, la administradora de un edificio con 420 departamentos, emitió un comunicado en el cual indicaron que mayo fue un mes más caro por existir dos feriados, trabajadores en cuarentena y aumentos de sueldos por la pandemia, junto con la compra de artículos relacionados con las normas sanitarias por el valor de $992 mil.

José Antonio Tarrío, residente, ratificó que “el servicio que nos están dando no corresponde con estos gastos, vivimos en Estación Central y pagamos hasta $120 mil por gastos comunes”.

Lee también: Van Rysselberghe genera polémica por reunión sin mascarillas ni distanciamiento social: “Es una irresponsabilidad”