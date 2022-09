"Nosotros no podemos denunciar la carrera en sí, porque no podemos hablar de una explotación animal", afirmó a Biobío el representante del movimiento Galgo Libre Chile, Daniel Pacheco, puntualizando que no existe norma que sancione la exposición de estos animales a estas prácticas. Sin embargo, las apuestas que fueron captadas como parte de las carreras sí podrían ser perseguidas penalmente.