Republicanos condena delitos de exconstituyente declarado culpable de abuso sexual: “Se solicitó formalmente su expulsión”

El Partido Republicano se pronunció tras el veredicto condenatorio contra el profesor y exconstituyente Sebastián Parraguez González, quien fue declarado culpable de abusos sexuales contra dos estudiantes en la comuna de Alto Hospicio.

A través de redes sociales, la colectividad señaló: “Condenamos categóricamente los delitos por los que fue declarado culpable Sebastián Parraguez”.

“Hechos de esta gravedad, especialmente cuando afectan a menores de edad, son absolutamente inaceptables y deben recibir todo el rigor de la ley”, agregó.

Asimismo, aseguraron que el imputado se encontraba “suspendido como militante del Partido Republicano, y una vez conocida su condena se solicitó formalmente su expulsión de la colectividad“.

El veredicto fue dictado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, que estableció la responsabilidad del acusado por hechos ocurridos durante 2024, cuando se desempeñaba como profesor en el colegio Rupanic School.

La investigación, encabezada por la Fiscalía local de Alto Hospicio, acreditó que el docente utilizó su posición de autoridad para realizar tocaciones de connotación sexual a las víctimas, tanto dentro como fuera del establecimiento educacional.

El Ministerio Público calificó los hechos como abuso sexual por sorpresa en carácter reiterado y solicitó penas que suman seis años de presidio efectivo, considerando como agravante la calidad de docente del acusado.

La audiencia de lectura de sentencia fue programada para el próximo 7 de mayo a las 12:50 horas, instancia en la que se conocerá la pena definitiva que deberá cumplir el condenado.