Renca refuerza seguridad en Fiestas Patrias con cierre perimetral del Parque Las Palmeras

El Parque Las Palmeras en Renca cuenta con un nuevo cierre perimetral para reforzar la seguridad durante las Fiestas Patrias. La estructura tiene tres metros de altura y ocho accesos.

La seguridad en las celebraciones es un aspecto fundamental para incentivar la participación de la comunidad en los eventos.

En ese contexto, el Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad de Renca inauguraron el cierre perimetral del Parque Las Palmeras, ubicado en la intersección de Avenida Dorsal con Colón de la comuna.

El cierre perimetral consiste en un enrejado metálico de tres metros de altura con ocho puntos de acceso, que abarca un total de 1.600 metros de extensión.

La obra implicó una inversión de $2 mil millones y generó oportunidades laborales para más de 116 personas.

“Este parque será, una vez más, el corazón de nuestras celebraciones de Fiestas Patrias y, gracias a este nuevo cierre, nuestras actividades contarán con mayor seguridad para toda la familia y para quienes nos visiten”, destacó el alcalde de Renca, Claudio Castro.

Actividades en Renca

La fonda se realizará en el Parque Las Palmeras los días 18, 19, 20 y 21 de septiembre. El acceso será gratuito, aunque será obligatorio canjear la entrada en Rencaparticipa.cl.