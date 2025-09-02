País fiestas patrias

Renca refuerza seguridad en Fiestas Patrias con cierre perimetral del Parque Las Palmeras

Por CNN Chile

02.09.2025 / 18:06

El Parque Las Palmeras en Renca cuenta con un nuevo cierre perimetral para reforzar la seguridad durante las Fiestas Patrias. La estructura tiene tres metros de altura y ocho accesos.

La seguridad en las celebraciones es un aspecto fundamental para incentivar la participación de la comunidad en los eventos.

En ese contexto, el Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad de Renca inauguraron el cierre perimetral del Parque Las Palmeras, ubicado en la intersección de Avenida Dorsal con Colón de la comuna.

El cierre perimetral consiste en un enrejado metálico de tres metros de altura con ocho puntos de acceso, que abarca un total de 1.600 metros de extensión.

La obra implicó una inversión de $2 mil millones y generó oportunidades laborales para más de 116 personas.

“Este parque será, una vez más, el corazón de nuestras celebraciones de Fiestas Patrias y, gracias a este nuevo cierre, nuestras actividades contarán con mayor seguridad para toda la familia y para quienes nos visiten”, destacó el alcalde de Renca, Claudio Castro.

Actividades en Renca

La fonda se realizará en el Parque Las Palmeras los días 18, 19, 20 y 21 de septiembre. El acceso será gratuito, aunque será obligatorio canjear la entrada en Rencaparticipa.cl.

DESTACAMOS

País Dirección La Moneda: Las explicaciones de Lautaro Carmona a los presidentes del oficialismo en una secreta reunión en casa de Paulina Vodanovic

LO ÚLTIMO

Deportes "Desde Govan hasta el Maule": Rangers de Talca estrena camiseta especial en homenaje a Rangers de Escocia
¿Voto obligatorio sin sanción?: Cámara aprueba proyecto, pero rechaza multas por no concurrir a sufragar
Cámara despachó proyecto de voto obligatorio sin multas: Esto es lo que sigue
Así fue el momento exacto del "ataque letal" de Estados Unidos a barco con droga desde Venezuela
Letal ataque militar de EE.UU. contra barco venezolano deja 11 muertos: Trump acusa que embarcación transportaba droga
Todos los estrenos, series y películas en Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ y Apple TV: Esto es lo que viene en septiembre