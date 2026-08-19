Reforma constitucional: PNL dice que “existen materias donde estamos de acuerdo”, pero afirma que “sobra” el nuevo estado de excepción de seguridad pública

El timonel del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se refirió a la reforma constitucional impulsada por el gobierno de José Antonio Kast y cuestionó la extensión del nuevo estado de excepción que propone el Ejecutivo.

En ese sentido, sostuvo que en diferentes momentos de la historia han existido modificaciones a la Carta Magna y, por tanto, “no nos asustan las reformas constitucionales si es que en algún momento son necesarias para alcanzar un objetivo”. Sin embargo, enfatizó que estos ajustes no necesariamente resuelven la problemática de seguridad.

En cuanto a la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), el exdiputado aclaró que “existen materias donde estamos plenamente de acuerdo con el Ejecutivo”. Como ejemplo, señaló que coinciden en la propuesta que replica la idea de Italia de mantener aislados a los líderes de bandas criminales en un sistema de alta seguridad. No obstante, precisó que “hay otras materias en las que somos más críticos, como en el estado de excepción constitucional nuevo”.

“Acá no estamos hablando de rechazar toda la reforma, aquí hay cosas que faltan. A nosotros nos falta la reforma a la Fiscalía, la reforma al Poder Judicial, nos faltan los indultos y que se hagan cargo de esa deuda. Por otro lado, creemos que sobra el estado de excepción constitucional para 240 días”, subrayó.

En esa línea, anticipó que la idea de legislar “probablemente no la rechacemos”, pero que en la votación en particular la propuesta de un nuevo estado de excepción de seguridad pública “evidentemente hay que considerarla”.

“Nosotros hemos sido muy críticos del Estado de excepción constitucional desde hace varios años. No porque no queramos utilizarlo. De hecho, hemos planteado que estamos dispuestos a utilizarlo con toda la fuerza del Estado, es decir, a sangre y fuego, pero no para siempre. Tiene que ser dentro de un período acotado, porque lo que se restringe en un Estado de excepción no son los derechos de los criminales, son los derechos de todos los ciudadanos”, manifestó.

Por su parte, el vicepresidente del PNL y diputado Hans Marowski enfatizó en la necesidad de mejorar la coordinación y el trabajo prelegislativo del Ejecutivo con las distintas fuerzas políticas. Esto, tras la reunión sostenida por los integrantes de la bancada con el ministro de Seguridad, Martín Arrau.

El parlamentario dijo que “nos hubiera gustado conocer esto con un poquito más de información previamente”, explicando que contar con mayores antecedentes “permite reducir la incertidumbre, informar adecuadamente a las bases del partido y avanzar con mayor claridad en la discusión de una reforma que requerirá un amplio respaldo parlamentario”.

Cabe mencionar que la reforma constitucional tiene como objetivo fortalecer el sistema nacional de seguridad pública y propone la creación de un nuevo estado de excepción de seguridad pública.

Este nuevo estado de excepción se podrá decretar en caso de una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública, y será el Presidente de la República quien lo declare y determine las zonas donde se aplicará. La medida podrá extenderse hasta por 120 días y ser prorrogada una vez por el mandatario, lo que permitiría extender su duración hasta por 240 días.

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