Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres alerta por aumento de femicidios frustrados: Casos pasaron de 163 a 330 entre 2024 y 2025

En el marco del lanzamiento de la vigésima edición de la campaña “¡Cuidado! El machismo mata”, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres realizó un dossier informativo que entrega un reporte sobre la violencia estructural que enfrentan mujeres, niñas y disidencias.

La edición de este año está compuesta por cinco capítulos que abordan distintas dimensiones de la violencia, entre ellas, la femicida, sexual, digital e institucional.

“Hace veinte años que elaboramos anualmente este documento que recopila información sobre la situación de las mujeres y niñas en el país, con fuentes del Estado y organizaciones nacionales e internacionales. Este ejercicio nos ha permitido analizar el continuo de violencia contra las mujeres, que se manifiesta en diversos ámbitos, persiste y encuentra otras maneras. Por ejemplo, hoy también tiene un lugar en lo digital”, afirma Javiera Giacaman, integrante de la Coordinación Nacional de la organización.

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Aumento de femicidios frustrados

Durante 2025, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres registró 47 femicidios, mientras que el SernamEG reconoció 43. En ambos registros se consignaron dos suicidios femicidas, delito que se configura cuando una persona provoca el suicidio de una mujer como consecuencia directa de episodios sostenidos de violencia de género.

En cuanto a las nacionalidades de las mujeres víctimas de femicidio registradas por la organización en 2025, un 23,4% eran de origen extranjero, en contraste con una presencia demográfica de entre un 8% y un 10% en el país.

Los femicidios frustrados aumentaron más del doble entre 2024 y 2025, pasando de 163 a 330 casos.

Las tasas de femicidio más altas del país se concentraron en Arica y Parinacota, duplicando a las de varias regiones y alcanzando diferencias de hasta ocho o incluso diez veces respecto de aquellas con las tasas más bajas. Los Lagos, Atacama y Ñuble le siguen, con tasas por encima de la media.

Según el primer informe de caracterización exploratoria de victimarios de femicidio en Chile (2024-primer semestre de 2025), elaborado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, el rango etario de mayor concentración de agresores es entre los 30 y 39 años. El 74,2% del total presentaba antecedentes penales, el 71,2% contaba con al menos una detención y un 43,9% tenía condenas previas.

En 2025, el Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) de la Subsecretaría de Prevención del Delito registró 128.840 víctimas de violencia intrafamiliar, de las cuales ocho de cada diez son mujeres.

Las víctimas de delitos sexuales menores de 14 años aumentaron un 34,3% después de la pandemia (2022-2024), en comparación con el período prepandemia (2017-2019).

Violencia digital

Según la Consulta Ciudadana Virtual sobre Violencia Digital de 2025, en Chile, el 37,3% de las mujeres declaró haber sufrido violencia digital, cifra que aumenta significativamente en el caso de personas trans y no binarias.

Lanzamiento de la campaña

El lanzamiento se realizará este lunes 17 de agosto, a las 19:00 horas, en la Sala Master de Radio Universidad de Chile, ubicada en Miguel Claro 509, Providencia.

El evento es abierto a todo público y contará con interpretación en lengua de señas chilena (LSCh).

Además, será transmitido a través del canal de YouTube de la organización.