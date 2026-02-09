Rectora y directores de colegio terminaron con arraigo nacional: Justicia confirma medida cautelar contra imputados por cuasidelito de lesiones a alumnas

El Ministerio Público le imputó el delito a los encargados del Colegio Alemán de La Serena luego que dos alumnas de 9 años sufrieran graves quemaduras en el casino del establecimiento educacional.

La Corte de Apelaciones de La Serena confirmó la resolución que dejó sujetos a la medida cautelar de arraigo nacional a la rectora e integrantes del directorio del Colegio Alemán de la ciudad.

¿El motivo? Los acusados son imputados por el Ministerio Público como autores de dos cuasidelitos de lesiones de alumnas de cuarto básico que resultaron con quemaduras graves a causa del volcamiento de un equipo con agua caliente ubicado en el casino del colegio, lo que ocurrió en mayo de 2023.

Según lo informado por el Poder Judicial, la Primera Sala de tribunal de alzada -en fallo unánime- confirmó la resolución impugnada, dictada el 21 de enero pasado por el Juzgado de Garantía de La Serena.

El fallo de la Corte de La Serena estableció que “es posible concluir que no hay controversia alguna en torno a la calidad de miembros del directorio y rectora del establecimiento de educación al que las niñas se encontraban adscritas –al menos a la época de la ocurrencia de los hechos– y que las alumnas afectadas eran alumnas regulares y que el hecho dañoso se produjo en jornada educacional regular. Con ello la posición de garante de los imputados aparece clara, a juicio de esta Corte y en este estadio procesal, por lo que las exigencias de las letras a) y b) se hallan cubiertas”.

“En cuanto a la necesidad de cautela, es relevante partir diciendo que los niños son sujetos de derechos y, como tal, es deber del Estado procurar no solo su irrestricto respeto, sino su ejercicio efectivo (art. 12 de la Ley N°21.430). Desde ahí, el deber de vida e integridad física y psíquica de ambas víctimas, reconocidos en la carta fundamental a todas las personas y 25 y 26 del texto citado a los niños ha sido afectado de forma categórica, su desarrollo (art. 6 de la Convención sobre derechos del niño) afectado al mediar una interrupción en su normal evolución, entre tantas otras garantías, dan pie a sostener que la mirada no es que la cautela no sea necesaria porque se han mantenido apegados al proceso –pues aquello no es sino su deber– sino que la certeza de estar disponibles porque el Estado así lo establece, lo que constituye, entonces, una forma acorde al realce de la protección efectiva de las niñas de la que venimos hablando”, se añadió.

Según el ente persecutor, aproximadamente a las 11:20 horas del 12 de mayo de 2023, en el casino de alimentos del colegio Alemán de La Serena, dos alumnas de nueve años a la fecha, estudiantes de cuarto básico, hacían fila para comprar alimentos en el lugar donde se ubicaban recipientes con agua caliente (equipo de “baño María”). Una de las menores se apoyó en el equipo y la otra se colgó, lo que provocó el volcamiento de la estructura que no contaba con un sistema de sujeción o anclaje u otra medida de seguridad, como una barrera de separación que evitaran el acceso directo.

A consecuencia del volcado, el agua caliente cayó sobre las niñas, causándoles quemaduras graves con extensión por sobre el 42% de la superficie corporal, con un periodo de cicatrización de entre 18 y 35 días y un tiempo de recuperación indeterminado al continuar las menores en rehabilitación.