Presidente Kast anuncia descuento de hasta 25% en tarifa del TAG para vehículos que transiten por Autopista Central: medida regiría a partir de 2027

El Presidente José Antonio Kast anunció este lunes una rebaja de hasta 25% en las tarifas del TAG de Autopista Central, medida que beneficiará a los conductores que cumplan determinadas condiciones de pago y que comenzará a regir en 2027.

El acuerdo, alcanzado entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la concesionaria, contempla una reducción de 10% en la tarifa base fuera de los horarios punta y de 25% durante los períodos punta y de saturación.

Sin embargo, el beneficio no será automático para todos los usuarios. Según informó el Gobierno, se aplicará únicamente a los tránsitos de quienes paguen sus cuentas dentro de los primeros 60 días.

El anuncio se realizó en las instalaciones de Autopista Central, en San Bernardo, durante una actividad encabezada por el Mandatario junto al biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, y el director general de VíasChile, Andrés Barberis.

El acuerdo será revisado técnicamente durante las próximas semanas y según el Mandatario se espera que comience a regir el 1 de enero de 2027.

¿Cuánto podrán ahorrar los conductores?

De acuerdo con los ejemplos entregados por el Ejecutivo, una cuenta de $100.000 correspondiente exclusivamente a viajes fuera de los horarios punta podría disminuir a $90.000, mientras que el mismo monto asociado a períodos punta o de saturación bajaría a $75.000.

En tanto, si una cuenta de $100.000 corresponde en partes iguales a ambos tipos de horarios, el ahorro estimado sería de $17.500, dejando un pago final de $82.500.

Estos cálculos son referenciales y consideran exclusivamente los cobros de Autopista Central, por lo que el descuento efectivo dependerá de los horarios de circulación y del uso que cada conductor haga de la autopista.

La rebaja todavía no entra en vigor. Según el documento difundido por el Gobierno, el acuerdo deberá someterse a una revisión administrativa durante las próximas semanas, tras lo cual se espera concretar su aprobación.