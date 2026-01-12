“Realidad paralela” y “desconexión”: Parlamentarios electos del PDG criticaron balance de ministra Vallejo sobre el Gobierno

Los diputados electos Patricio Briones, Tamara Ramírez y Fabián Ossandón criticaron el balance que hizo la ministra Vallejo a través de las cifras que deja el Gobierno de Gabriel Boric.

Parlamentarios electos del Partido de la Gente criticaron a la vocera de Gobierno por la defensa del “legado” de la administración del Presidente Gabriel Boric, a propósito de su columna en donde destaca las cifras que dejan.

Patricio Briones, Tamara Ramírez y Fabián Ossandón se refirieron al texto “Estabilizar, avanzar y transformar”, donde Vallejo asegura que en marzo entregarán un país con mejores indicadores en lo económico, social y seguridad.

Para los parlamentarios electos la ministra vocera describe una estabilización que a juicio de los futuros congresistas no es tal.

“La ministra Vallejo escribe desde una burbuja en La Moneda, pero la gente vive en la realidad de las calles y del país. Hablar de ‘estabilización’ cuando el crimen organizado está desatado y las familias no llegan a fin de mes no es avanzar, es negar la crisis que sufren los chilenos”, afirmó Briones, diputado por el distrito 20.

En ese sentido, el cuestionamiento del diputado electo también apuntó al estado en que se encuentran las pymes del país “por la falta de incentivos reales”, por lo que hablar de un país “estable” es, bajo su visión, “vivir en una realidad paralela”.

En tanto, Ramírez, electa por el distrito 9, comentó que las palabras de la vocera de Gobierno son una “bofetada para la clase media y la gente esforzada que hoy paga el doble por los servicios básicos”.

“Es muy arriesgado hablar de éxito en salud cuando las deudas hospitalarias están en niveles críticos y que la percepción ciudadana en los consultorios es de abandono; o celebrar que los niños volvieron a clases siendo que es lo mínimo, pero el problema no es la presencialidad sino la calidad en un sistema educativo que está fracturado por la violencia escolar y la deserción que nunca lograron controlar”, afirmó la parlamentaria electa.

Por su parte, el diputado electo Ossandón rebatió lo relacionado con el control fronterizo asegurando que la visión que se tiene desde La Moneda no es la misma que viven en el norte.

“Si las cifras de la ministra dicen una cosa y la percepción de inseguridad de los vecinos del norte dice otra, es porque el relato del legado les importa más que la seguridad real de la gente. No se puede hablar de ‘estabilización’ cuando nuestras fronteras siguen siendo puntos vulnerables para el tráfico de drogas y personas”, comentó el diputado electo.