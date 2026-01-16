Raúl Leiva (PS) acusa “cobardía” y retorno de la “superioridad moral” en el PC y FA tras quiebre: “No aprendieron nada”

En conversación con CNN Chile Radio, el parlamentario socialista abordó el congelamiento de las relaciones con sus socios de coalición tras las recriminaciones por el caso Gatica. "Tú no puedes tener socios que estén para las buenas y cuando esté complicado le echen la culpa a los demás", sentenció.

Una dura respuesta entregó este viernes el diputado del Partido Socialista (PS), Raúl Leiva, frente a la crisis que fracturó al oficialismo a pocas semanas del término del gobierno.

Tras la decisión del Socialismo Democrático de congelar las relaciones con el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), el parlamentario acusó a sus socios de coalición de actuar con “cobardía” y “deslealtad” hacia el presidente Gabriel Boric, lamentando el resurgimiento de discursos de “superioridad moral”.

El conflicto estalló luego de que las tiendas de Apruebo Dignidad vincularan la absolución judicial en el caso de Gustavo Gatica con la aprobación de la Ley Naín-Retamal, normativa que contó con votos clave del PS. En entrevista con CNN Chile Radio, Leiva calificó la crítica del PC y el FA como “brutal, inconexa e infundada”.

¿Qué dijo Raúl Leiva?

Para el diputado, el intento de responsabilizar a quienes apoyaron la legislación de seguridad por el fallo judicial no solo es jurídicamente erróneo, sino políticamente deshonesto. Leiva recordó que la Ley Naín-Retamal fue parte de la agenda impulsada por el propio Ejecutivo, liderado por la ministra Carolina Tohá, y que el PC votó a favor de aspectos clave en el Senado.

“Son desleales con el gobierno, con un frenteamplista que es el Presidente Gabriel Boric, y eso no se hace”, afirmó Leiva, agregando que la actitud de sus socios busca “invisibilizar la problemática de fondo” del fallo judicial para emplazar a sus aliados. “Es falaz porque no tiene fundamento ninguno con la Naín-Retamal… Si quiere hacer una autocrítica, hágasela. Pero no emplace ni saque listas negras“, enfatizó.

El punto más álgido de su crítica apuntó a la ética política de la alianza. Según el legislador, las recriminaciones recientes demuestran que en el bloque PC-FA “vuelve la superioridad moral“.

“Obvio, ellos distinguen los que son los buenos y los malos. Nosotros somos los buenos, no estuvimos de acuerdo… Pero este fue un proyecto de ley que promueve y aprueba el gobierno. Venir a quitarle el piso a un presidente ahora que está terminando el gobierno no corresponde“, sostuvo.

“No han aprendido nada”

Consultado sobre si este quiebre refleja un fracaso en el intento de construir una coalición amplia de izquierda, Leiva fue categórico al señalar que “no hubo voluntad” por parte del PC y el Frente Amplio. A su juicio, la dinámica de “cancelación” y la falta de aprendizaje político han impedido consolidar la unidad.

“También parece que no aprendieron nada. O no han aprendido nada, parece”, reflexionó el diputado, recordando episodios pasados como la exclusión del PS de primarias hace cuatro años. “Tú no puedes tener socios que estén para las buenas y cuando esté complicado le echen la culpa a los demás. Eso es cobardía y no se hace“, sentenció.

De cara al cambio de mando del próximo 11 de marzo, Raúl Leiva adelantó que el PS ejercerá una oposición “severa y rigurosa”, pero enfocada en el entendimiento y no en el obstruccionismo, distanciándose de las tácticas que, según él, usaron sus actuales socios en el pasado. “Invito a nuestros aliados a no ser oposición a nuestro propio gobierno. Esto termina el 11 de marzo y hay que terminarlo bien”, concluyó.