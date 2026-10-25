Rabat tras polémica por rebaja de penas: “No he pensado en renunciar, espero acompañar al presidente durante sus 4 años de mandato”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, aseguró que no renunciará a su cargo tras la polémica por la concesión de rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad y a dos internos de Punta Peuco.

Si bien el secretario de Estado reconoció en el programa Estado Nacional de TVN que “ha sido una semana compleja”, aseguró que no ha pensado en dejar su cargo y que espera mantenerse durante los cuatro años de mandato del presidente José Antonio Kast.

“No he pensado en renunciar. El presidente de la República me invitó a una cuestión que es maravillosa, que es servir a Chile, y espero acompañar al presidente de la República durante sus cuatro años de mandato“, afirmó.

Respecto a la posible presentación de una acusación constitucional en su contra por parte de parlamentarios de la oposición, Rabat señaló entender que está “frente a una facultad que tienen los legisladores”, pero se defendió al ratificar que se ha “comportado conforme a la Constitución y la ley”.

“Y ahora a lo que me voy a abocar es a buscar la solución a este problema. No quiero, ni el presidente de la República quiere, que existan nuevos casos en los cuales personas que están condenadas por estos graves hechos de abusos o violaciones puedan estar en rebajas”, sostuvo.

Asimismo, indicó que desde el Ministerio de Justicia analizarán “la posibilidad real de poder dejar sin efecto esas resoluciones”.

Rabat confirma ejecución de 56 decretos

Al ser consultado sobre la firma de los decretos que rebajarán la pena de 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, confirmó que ya “están ejecutados los 56 decretos”.

Requerido sobre si esas 56 personas están actualmente libres, Rabat señaló: “No me toca una respuesta absoluta, lo más probable es que sí”.