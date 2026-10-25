Encuesta Criteria: Rechazo a indultar a militares condenados por DD.HH. sube y llega al 61%

La última medición de Criteria reveló que un 61% de los encuestados rechaza indultar a militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, mientras un 28% está de acuerdo.

Si los condenados padecen una enfermedad terminal, el rechazo llega al 56%, cuatro puntos más que en septiembre. El respaldo alcanza el 36%, tres puntos menos que en la medición anterior.

La postura política también marca diferencias

Entre quienes se identifican con la izquierda, un 91% rechaza indultar a militares condenados por violaciones a los derechos humanos. En la derecha, un 50% apoya la medida y un 37% se opone. Para los casos de enfermedad terminal, el rechazo sube al 92% en la izquierda, mientras que un 64% de las personas de derecha está a favor.

La encuesta también consultó por indultos a carabineros condenados por delitos cometidos durante el Estallido Social. Un 53% está en desacuerdo y un 40% respalda la medida, un apoyo mayor que el registrado para los militares condenados por hechos de la dictadura.

En este caso, el rechazo llega al 88% entre quienes se identifican con la izquierda y al 57% en el centro. Entre las personas de derecha, un 69% apoya indultar a carabineros y un 26% está en contra.