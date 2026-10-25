Tribunal decreta prisión preventiva para siete formalizados por millonario robo de cobre en El Teniente de Codelco

El Juzgado de Rancagua decretó la medida cautelar de prisión preventiva para siete detenidos por el presunto robo de cobre en la División El Teniente de Codelco y de cables de líneas de transmisión de empresas de telecomunicaciones.

El sábado, el tribunal fijó la máxima medida cautelar para los imputados Luis Fredy Parra San Martín, Cristopher Alfredo Viveros Cornejo y Patricio Rodrigo Troncoso Pontigo.

De esta forma, estos tres imputados se suman a los que ya se encontraban en prisión preventiva: Marcelo Alejandro López Aránguiz, Roberto Andrés Arenas Carreño, Maycol Jordan Guisel Aguirre y Luis Alberto Cavieres Abarca.

Los siete están imputados como autores de los presuntos delitos de asociación delictiva, lavado de activos, robo en bienes nacionales de uso público y receptación.

De acuerdo con el Ministerio Público, Luis Fredy Parra San Martín habría liderado una asociación delictiva entre los años 2024 y 2025 que se “dedicó al robo de cobre desde la mina El Teniente y de cables del mismo metal desde el tendido eléctrico de diversas áreas de la región”.

La Fiscalía detalló que la banda, integrada por 60 personas, ejecutaba los robos distribuyendo tareas específicas como inteligencia previa, vigilancia, transporte y acopio.

Además, para lavar el dinero obtenido de la venta ilegal del metal, la organización utilizaba testaferros, compraba maquinaria y creaba empresas fantasma.

Preliminarmente, se estima que las actividades ilícitas generaron pérdidas por más de $650 millones a las empresas afectadas.

La magistrada Tatiana Díaz fijó un plazo de investigación de siete meses y decretó también la prisión preventiva para otros cuatro coimputados.