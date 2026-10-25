Criteria: Desaprobación de Kast aumenta a un 64% y su aprobación cae al 27%, su nivel más bajo

La última encuesta Agenda Criteria registró un nuevo aumento en la desaprobación del presidente José Antonio Kast, la cual alcanzó el 64% este domingo.

En tanto, la aprobación del mandatario cayó al 27%, la cifra más baja desde que asumió su mandato el 11 de marzo de 2026.

De esta forma, la desaprobación del presidente aumentó del 60% obtenido en la edición del 18 de octubre al 64% durante esta jornada. En cambio, su aprobación bajó un punto porcentual, pasando del 28% al 27% en comparación con la semana anterior.

Chomalí destaca entre las mejor valoradas del gabinete, mientras Quiroz es el peor evaluado

Respecto a la evaluación de los ministros del Gobierno, los peor evaluados son el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; el ministro del Trabajo, Tomás Rau, y la ministra de Energía, Ximena Rincón.

Por otro lado, las ministras que presentaron una mayor evaluación positiva son la ministra de Salud, May Chomalí; la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, y la ministra de Educación, María Paz Arzola.

Asimismo, la encuesta detalló que los ministros más conocidos en la percepción pública son Ximena Rincón, Jorge Quiroz e Iván Poduje. En tanto, los menos conocidos son Francisco Riveros (ministro del Deporte), Francisca Toledo (ministra del Medio Ambiente) y Daniel Mas (biministro de Economía y Minería).