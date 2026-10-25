Elecciones en Brasil: ¿A qué hora estarán los resultados de la segunda vuelta?

Brasil vive este domingo una de las elecciones más estrechas de los últimos años.

Luiz Inácio Lula da Silva busca la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en un balotaje que llega abierto: en la primera vuelta, Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos y Lula, el 45%.

Dos sondeos divulgados la noche de este sábado muestran un empate técnico entre ambos candidatos, con una ligera ventaja de dos puntos para el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (51 %), frente a Lula (49 %).

¿A qué hora se conocerá el resultado final?