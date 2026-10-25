Elecciones en Brasil: ¿A qué hora estarán los resultados de la segunda vuelta?

Brasil vive este domingo una de las elecciones más estrechas de los últimos años.
Luiz Inácio Lula da Silva busca la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en un balotaje que llega abierto: en la primera vuelta, Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos y Lula, el 45%.
Dos sondeos divulgados la noche de este sábado muestran un empate técnico entre ambos candidatos, con una ligera ventaja de dos puntos para el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (51 %), frente a Lula (49 %).
¿A qué hora se conocerá el resultado final?
- Las urnas cerrarán a las 17:00 horas de Brasilia y desde ese momento comenzará la publicación progresiva del escrutinio.
- La proyección es que los resultados finales estén disponibles cerca de las 19:00 horas, horario que coincide con el de Chile continental.
- El conteo avanzará a medida que se procesen los datos de las urnas electrónicas, por lo que la hora estimada podría variar.
- El Tribunal Superior Electoral de Brasil actualizará las cifras durante el escrutinio en su portal de resultados.
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