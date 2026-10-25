AFP Capital defiende su estrategia en el fondo E y afirma que volvería a tomar las mismas decisiones “considerando la misma información disponible”

El gerente general de AFP Capital, Renzo Vercelli, defendió la estrategia de inversión de la administradora frente a la caída de más de 10% que registró el Fondo E este año, y aseguró que la gestión se mantuvo dentro de la normativa.

El ejecutivo, que está a cargo de la AFP desde agosto de 2024, sostuvo que la estrategia fue debidamente estudiada, se mantuvo dentro de la regulación y contó con la supervisión de las instancias de gobierno corporativo.

“Estoy muy tranquilo y confiado de que hemos hecho las cosas bien”, afirmó Vercelli en entrevista con Diario Financiero.

Sus dichos se dan en medio de una de las mayores crisis de la industria en los últimos años. La caída del Fondo E, el más conservador del sistema, llevó a la Superintendencia de Pensiones a iniciar un proceso sancionatorio y ya se han presentado las primeras acciones judiciales contra las administradoras.

AFP Capital dice que aún no ha sido notificada del proceso sancionatorio

Vercelli dijo que AFP Capital todavía no ha sido notificada del procedimiento de la Superintendencia. “Tenemos la convicción de que actuamos con diligencia y siempre priorizando el interés de nuestros afiliados y pensionados, y así esperamos que quede debidamente acreditado en el proceso. Dicho eso, estamos colaborando plenamente con la Superintendencia y le entregaremos toda la información que nos ha solicitado”.

El ejecutivo explicó que, a partir de octubre de 2019 y como consecuencia de los retiros de fondos, el mercado de renta fija local perdió liquidez y profundidad, lo que aumentó la volatilidad del Fondo E.

En ese marco, agregó que la administración de los ahorros no termina al momento de jubilar, porque las personas tienen una expectativa de vida de entre 20 y 30 años después de la edad legal de pensión, y que por eso el fondo debe cubrir el costo de financiar esa pensión.

“La definición es que no es un fondo conservador, es el fondo más conservador de los que existen”, precisó.

Vercelli defiende uso de derivados y duración de la cartera

Consultado sobre si la cobertura falló, considerando que la caída del Fondo E no fue compensada por una baja equivalente en el costo de contratar una renta vitalicia, Vercelli sostuvo que no se puede llegar a esa conclusión.

Explicó que el alza de tasas favorece a quienes se pensionan por retiro programado y que las compañías de seguros tardan en ajustar sus tarifas a las nuevas tasas, por lo que puede haber un desfase.

Respecto de la exposición a bonos de largo plazo y derivados, el gerente aseguró que toda la posición buscaba calzar la duración de la cartera con los pasivos de pensión, dentro de los rangos de la política interna.

También desmintió que la duración haya llegado a 19 años y dijo que, desde que los swaps se incorporaron como activos elegibles, el promedio de AFP Capital ha sido cercano a 14 años.

Sobre las advertencias que hicieron el Banco Central y la Superintendencia por el riesgo de un alza abrupta de las tasas, Vercelli afirmó que el diálogo con el regulador es habitual y que esas observaciones son escuchadas.

Asimismo, añadió que, ante la falta de una regulación que fijara límites a la duración, la administradora se autorreguló con límites basados en estudios técnicos. Además, descartó que haya existido un efecto “manada” entre las siete AFP y dijo que sus decisiones se basaron en análisis propios.

“Debimos haber sido más insistentes” con un Fondo F

En cuanto a una autocrítica, el ejecutivo apuntó a la idea de crear un Fondo F, de menor volatilidad: “En el contexto de lo ocurrido, creo que debimos haber sido más insistentes con la iniciativa de crear el fondo F, que buscaba un menor nivel de volatilidad”.

También reconoció que aún hay espacio para mejorar la comunicación con los afiliados sobre el objetivo de cada multifondo.

Consultado sobre si haría algo distinto en materia de inversiones, Vercelli pidió mirar los resultados con más perspectiva. Según sus cifras, al 22 de octubre el Fondo E acumula un alza de 23,2% en los últimos tres años y el Fondo D, de 30,3%, mientras que en lo que va del año caen 5,4% y 1,7%, respectivamente.

“Evaluar una gestión de inversiones solo por lo que pasó en poco más de cinco meses, porque la caída de la que hablamos es entre el 19 de abril y el 1 de octubre de este año, nos parece que no es el enfoque adecuado para fondos de mediano y largo plazo”, dijo.

“Considerando la misma información disponible, la respuesta es sí”

Al ser consultado sobre si tomaría las mismas decisiones si pudiera volver atrás, Vercelli fue categórico. “Sobre las decisiones de inversión, y considerando la misma información disponible, la respuesta es sí. Nosotros nos autorregulamos y definimos límites basados en estudios técnicos de terceros”.

El gerente sostuvo además que el mercado de bonos local no tiene la liquidez ni la profundidad para mitigar los riesgos de calce, y que los derivados son una solución.

También dijo que el nuevo régimen de inversiones del regulador valida su estrategia, porque para personas de entre 55 y 60 años fija una duración de la renta fija de entre 14 y 18 años, el mismo rango en que se ha movido el Fondo E.

Sobre por qué ningún economista ha salido a defender a las AFP, Vercelli dijo que no le corresponde hablar por terceros, pero que la administradora sostendrá conversaciones técnicas con varios de ellos en las próximas semanas.

“Entiendo que, en un momento de caídas de rentabilidad en el corto plazo, sea difícil sostener ese argumento públicamente, pero nuestro deber es con la pensión de nuestros afiliados, no con la popularidad de una decisión”.

Por último, respecto del impacto reputacional, el ejecutivo sostuvo que el episodio aún no termina, que los fondos han mostrado recuperaciones importantes en octubre y que habrá que esperar para evaluar el impacto final.

“La confianza no se pide, se construye con hechos, y nuestro compromiso es estar cerca de cada persona, explicarle con claridad lo que ocurre con sus ahorros y ayudarla a tomar las mejores decisiones para su pensión”, concluyó.