Donald Trump sobre las elecciones en Brasil: “Estamos observando”

(EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó este domingo pronunciarse sobre a quién se apoya desde la Casa Blanca en las elecciones de Brasil: “Estamos observando“, se limitó a decir ante las preguntas de la prensa.
La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil transcurre hoy con normalidad, en una jornada pasada por agua en varias regiones del país en la que los ciudadanos decidirán entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro al próximo jefe de Estado.
También, antes de la primera vuelta, Trump dijo que seguía las elecciones “muy de cerca” y añadió que “Brasil es un país muy importante. […] El pueblo brasileño es fantástico. Estas son unas elecciones muy importantes”.
Entonces, como ahora, no expresó su apoyo a ningún candidato.
De hecho, tras la primera vuelta, Trump calificó como una “gran victoria” la ventaja de Flávio Bolsonaro y pronosticó una segunda vuelta con un resultado “muy reñido”.
El candidato opositor de ultraderecha Flávio Bolsonaro se impuso por dos puntos de ventaja sobre Lula da Silva en la primera vuelta.
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