Quiroz se desmarca tras oficio de Contraloría por frase de “Estado en quiebra”: “Hay que preguntarle a las personas que publicaron”

El ministro de Hacienda se refirió a la petición de información por parte de Contraloría tras las polémicas publicaciones del Gobierno en sus redes sociales.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió al oficio de Contraloría contra la Secretaría General de Gobierno (Segegob) a raíz de las polémicas publicaciones del Gobierno en redes sociales que hablaban de un “Estado en quiebra“.

Luego de dichas publicaciones, las que fueron cuestionadas por el propio ministro Quiroz, Contraloría pidió antecedentes al ministerio liderado por la vocera Mara Sedini y también por el director de comunicaciones del Segundo Piso, Cristián Valenzuela.

Consultado Quiroz sobre el oficio de Contraloría, aseguró que “es una pregunta que hay que hacerle a las personas que publicaron“.

Del mismo modo, respecto a la frase sobre el “Estado en quiebra”, sostuvo que “nunca me he referido en esos términos. Siempre he dicho que hay una ‘estrechez fiscal‘”.

“La estrechez fiscal es muy aguda, y es la que nos motiva a seguir manteniendo nuestra vigilancia con las cuentas públicas y no se sale del ordenamiento de las finanzas”, sentenció el ministro de Hacienda.