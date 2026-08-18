“Es absolutamente falso”: Ministro Quiroz niega que plan del Gobierno contra “permisología” haya beneficiado a proyecto vinculado a su hermano

Este martes se reveló que el mecanismo impulsado por el Gobierno para agilizar la tramitación de proyectos de inversión habría beneficiado al proyecto inmobiliario del hermano del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

“Alto Santorini” es el proyecto inmobiliario aprobado que está vinculado al familiar del secretario de Estado. La iniciativa se proyecta en una zona aledaña a las dunas de Concón, en la Región de Valparaíso, y contempla una inversión de US$ 43,6 millones, según expuso un reportaje de CIPER.

Dicha iniciativa recibió una calificación favorable por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Valparaíso, pese a los reparos que presentó el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) por riesgos de remoción en masa en el terreno donde se edificará.

El proyecto es propiedad de Inmobiliaria Lote 21 SpA. De acuerdo con los antecedentes revelados por el medio antes citado, el 24 % de esta empresa pertenece a Inversiones M y E Limitada, cuya propiedad, a su vez, se reparte en partes iguales entre PW Inversiones y Almar Inversiones.

Almar Inversiones está conformada por el hermano de la autoridad, Víctor Quiroz (quien controla el 70 %), su esposa y dos de sus hijos. De este modo, la familia del secretario de Estado “es propietaria de un 12 % de la iniciativa“, señaló CIPER.

Quiroz tras reportaje sobre proyecto vinculado a su hermano: “Es completamente falso”

Al ser consultado sobre el reportaje, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que “es completamente falso”.

“Primero que nada, las políticas del Gobierno lo que han hecho es apurar los procesos de toma de decisiones de los organismos. No se han empujado decisiones ni positivas ni negativas, sino apurarlas. Y gracias a eso se ha batido todo un récord de aprobación de proyectos”, sostuvo.

Respecto al proyecto cuestionado, señaló que la aprobación de este tipo de iniciativas no compete a sus labores como titular de Hacienda y enfatizó que “no hay ninguna relación” entre sus decisiones y la iniciativa.

“En lo que respecta al proyecto en cuestión, la verdad es que a mí no me compete la aprobación de ningún proyecto, de ningún tipo, ni de nada que tenga que ver con medioambiente. Por lo tanto, no hay ninguna relación entre mis decisiones y lo que pueda pasar con él“, afirmó.