Quiénes son los candidatos a diputados por el Distrito 9 en las elecciones 2025

El Distrito 9 ha estado en el foco de la carrera parlamentaria tras el intento del exalcalde Daniel Jadue por ser candidato a diputado. En las comunas de Conchalí, Renca, Cerro Navia, Lo Prado, Quinta Normal, Independencia y Recoleta, la competencia se anticipa reñida entre el oficialismo y la oposición.
En el marco de las elecciones parlamentarias, los ciudadanos del Distrito 9, que comprende las comunas de Conchalí, Renca, Cerro Navia, Lo Prado, Quinta Normal, Independencia y Recoleta, deberán escoger a siete diputados.
En el último tiempo, esta zona ha estado en la palestra por el intento del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, de competir por un escaño en la Cámara. A ello se suma el desafío que enfrentará el Partido Comunista (PC), luego de que la diputada Karol Cariola decidiera postular al Senado, dejando vacante su cupo en el Distrito 9.
El oficialismo también deberá enfrentar a la oposición, donde una de las cartas es el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, quien busca arrebatar un escaño al bloque oficialista.
A continuación, se presentan las listas y candidaturas correspondientes al Distrito 9, según la papeleta oficial publicada por el Servel:
B. Verdes, Regionalistas y Humanistas
51.Alejandra Pérez Espina – Acción Humanista
52.Ariel Mateluna Mateluna – Independiente / Acción Humanista
53.Waleska Ubierna Navarro – Acción Humanista
54.José Luis Villagrán Barahona – Independiente / Acción Humanista
55.Paola Cádiz Núñez – Federación Regionalista Verde Social
56.Evelyn Farías Ailio – Independiente / Federación Regionalista Verde Social
57. José Sepúlveda Zelada – Independiente / Federación Regionalista Verde Social
C. Unidad por Chile
58. Andrés Giordano Salazar – Frente Amplio
59. Leonardo Jofre Ríos – Frente Amplio
60. Boris Barrera Moreno – Comunista de Chile
61. Carola Rivero Canales – Socialista de Chile
62. César Valenzuela Maass – Socialista de Chile
63. Sandra González Zamorano – Independiente Por la Democracia
64. Carlos Cuadrado Prats – Por la Democracia
D. Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
65. Amelia del Carmen Gallegos Ramírez – Humanista
66. Viviana Montecinos Suazo – Independiente Humanista
67. Adrián Antonio Lizama Barra – Independiente Humanista
68. Juan Andrés Pino Madrid – Independiente Humanista
69. Sergio Enrique Flores Ramírez – Independiente Humanista
70. Ester Barrientos Vargas – Independiente Humanista
71. Luis Alberto Donoso Uribe – Independiente Humanista
G. Partido Alianza Verde Popular
72. Manuel Enrique Muñoz Palacios
73. Xuxa Álvarez Fernández
74. José Guillermo Rojas Inostroza
75. Isabel Palma Palma
76. María Elena Valenzuela Pino
77. Lorenzo Lepín Araneda
78. Daniel Eduardo Canto González
79. Roberto Lobos Villaseca
I. Partido de la Gente
80. Tamara Alejandra Ramírez Ramírez
81. Andrés Rigoberto Cáceres Bravo
82. Pamela del Tránsito Amaro Araya
83. Francisco Javier Lizana Donoso
84. César Abraham Suay Jerez
85. María Soledad Liempan Apeleó
86. Crescencio Alberto López Pérez
87. Christopher Elías Yáñez Leal
J. Chile Grande y Unido
88. Guillermo Ramírez Díez – Unión Demócrata Independiente
89. José Miguel González Zapata – Unión Demócrata Independiente
90. Érika Olivera de la Fuente – Demócratas Chile
91. Verónica Montecinos Ortiz – Demócratas Chile
92. Aldo Duque Santos – Independiente Renovación Nacional
93. María Elena Barco Sánchez – Renovación Nacional
94. Felipe Vidal Cuevas – Independiente Evolución Política
95. Juan Manuel Santa Cruz Campaña – Evolución Política
K. Cambio por Chile
96. José Carlos Meza Pereira – Republicano de Chile
97. Macarena García-Huidobro Llort – Republicano de Chile
98. Javiera Rodríguez Pascual – Republicano de Chile
99. Maximiliano Murath Mansilla – Nacional Libertario
100. Margarita Garrido Acevedo – Nacional Libertario
101. Valeska Oyarce Peña – Social Cristiano
102. Alberto Seguel Mena – Social Cristiano
103. Carolina Garate Vergara – Social Cristiano
Crédito: Servel