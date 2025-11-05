Quiénes son los candidatos a diputados por el Distrito 9 en las elecciones 2025

El Distrito 9 ha estado en el foco de la carrera parlamentaria tras el intento del exalcalde Daniel Jadue por ser candidato a diputado. En las comunas de Conchalí, Renca, Cerro Navia, Lo Prado, Quinta Normal, Independencia y Recoleta, la competencia se anticipa reñida entre el oficialismo y la oposición.

En el marco de las elecciones parlamentarias, los ciudadanos del Distrito 9, que comprende las comunas de Conchalí, Renca, Cerro Navia, Lo Prado, Quinta Normal, Independencia y Recoleta, deberán escoger a siete diputados.

En el último tiempo, esta zona ha estado en la palestra por el intento del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, de competir por un escaño en la Cámara. A ello se suma el desafío que enfrentará el Partido Comunista (PC), luego de que la diputada Karol Cariola decidiera postular al Senado, dejando vacante su cupo en el Distrito 9.

El oficialismo también deberá enfrentar a la oposición, donde una de las cartas es el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, quien busca arrebatar un escaño al bloque oficialista.

A continuación, se presentan las listas y candidaturas correspondientes al Distrito 9, según la papeleta oficial publicada por el Servel:

B. Verdes, Regionalistas y Humanistas

51.Alejandra Pérez Espina – Acción Humanista

52.Ariel Mateluna Mateluna – Independiente / Acción Humanista

53.Waleska Ubierna Navarro – Acción Humanista

54.José Luis Villagrán Barahona – Independiente / Acción Humanista

55.Paola Cádiz Núñez – Federación Regionalista Verde Social

56.Evelyn Farías Ailio – Independiente / Federación Regionalista Verde Social

57. José Sepúlveda Zelada – Independiente / Federación Regionalista Verde Social

C. Unidad por Chile

58. Andrés Giordano Salazar – Frente Amplio

59. Leonardo Jofre Ríos – Frente Amplio

60. Boris Barrera Moreno – Comunista de Chile

61. Carola Rivero Canales – Socialista de Chile

62. César Valenzuela Maass – Socialista de Chile

63. Sandra González Zamorano – Independiente Por la Democracia

64. Carlos Cuadrado Prats – Por la Democracia

D. Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista

65. Amelia del Carmen Gallegos Ramírez – Humanista

66. Viviana Montecinos Suazo – Independiente Humanista

67. Adrián Antonio Lizama Barra – Independiente Humanista

68. Juan Andrés Pino Madrid – Independiente Humanista

69. Sergio Enrique Flores Ramírez – Independiente Humanista

70. Ester Barrientos Vargas – Independiente Humanista

71. Luis Alberto Donoso Uribe – Independiente Humanista

G. Partido Alianza Verde Popular

72. Manuel Enrique Muñoz Palacios

73. Xuxa Álvarez Fernández

74. José Guillermo Rojas Inostroza

75. Isabel Palma Palma

76. María Elena Valenzuela Pino

77. Lorenzo Lepín Araneda

78. Daniel Eduardo Canto González

79. Roberto Lobos Villaseca

I. Partido de la Gente

80. Tamara Alejandra Ramírez Ramírez

81. Andrés Rigoberto Cáceres Bravo

82. Pamela del Tránsito Amaro Araya

83. Francisco Javier Lizana Donoso

84. César Abraham Suay Jerez

85. María Soledad Liempan Apeleó

86. Crescencio Alberto López Pérez

87. Christopher Elías Yáñez Leal

J. Chile Grande y Unido

88. Guillermo Ramírez Díez – Unión Demócrata Independiente

89. José Miguel González Zapata – Unión Demócrata Independiente

90. Érika Olivera de la Fuente – Demócratas Chile

91. Verónica Montecinos Ortiz – Demócratas Chile

92. Aldo Duque Santos – Independiente Renovación Nacional

93. María Elena Barco Sánchez – Renovación Nacional

94. Felipe Vidal Cuevas – Independiente Evolución Política

95. Juan Manuel Santa Cruz Campaña – Evolución Política

K. Cambio por Chile

96. José Carlos Meza Pereira – Republicano de Chile

97. Macarena García-Huidobro Llort – Republicano de Chile

98. Javiera Rodríguez Pascual – Republicano de Chile

99. Maximiliano Murath Mansilla – Nacional Libertario

100. Margarita Garrido Acevedo – Nacional Libertario

101. Valeska Oyarce Peña – Social Cristiano

102. Alberto Seguel Mena – Social Cristiano

103. Carolina Garate Vergara – Social Cristiano