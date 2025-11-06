Quiénes son los candidatos a diputados por el Distrito 7 en las elecciones 2025

El Distrito 7 abarca las comunas de Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso y Viña del Mar. En este territorio las y los candidatos se disputarán 8 escaños de la Cámara de Diputadas y Diputados.

En el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025, la ciudadanía deberá escoger este próximo 16 de noviembre a los diputados que representarán Distrito 7.

En total son 155 cupos que se están disputando a la Cámara Baja, de los cuáles 8 de ellos pertenecen al distrito que abarca una parte importante de la zona costera del país incluyendo los territorios de Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Valparaíso, Cartagena, El Tabo, El Quisco, Algarrobo, Viña del Mar, Casablanca, y Concón.

Según el Servicio Electoral de Chile (SERVEL) son más de 1.000 las candidaturas a nivel nacional de las cuáles 54 pertenecen al distrito.

Entre los candidatos que disputan la carrera parlamentaria destaca el exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp (Verdes, Regionalistas y Humanistas), y en la otra lista del oficialismo (Unidad por Chile) figura elexconvencional Jaime Bassa.

En la otra vereda, la oposición apuesta por un rostro televisivo: Marlen Olivari, quien presenta una candidatura independiente con un cupo de Evópoli.

A continuación, se presentan las listas y candidaturas correspondientes al Distrito 7, según la papeleta oficial publicada por el Servel:

B. Verdes, Regionalistas Y Humanistas

51 Jorge Sharp Fajardo – Independiente Federación Regionalista Verde Social

52 René Lues Escobar – Independiente Federación Regionalista Verde Social

53 Priscila Fleming Aránguiz – Independiente Federación Regionalista Verde Social

54 Angela Cabezon Contreras – Federación Regionalista Verde Social

55 Rodrigo Ruiz Encina – Independiente Federación Regionalista Verde Social

56 Tania Madriaga Flores – Acción Humanista

57 Carlos Muñoz Lecerf – Independiente Acción Humanista

58 Lucia Ortiz Leon -Independiente Acción Humanista

59 Claudio Valle Figueroa – Independiente Acción Humanista

C. Unidad por Chile

60 Tomas Lagomarsino Guzman – Radical de Chile

61 Jorge Brito Hasbun – Frente Amplio

62 Jaime Bassa Mercado – Frente Amplio

63 Luis Cuello Peña y Lillo – Comunista de Chile

64 Roy Crichton Orellana – Demócrata Cristiano

65 Felipe Alfredo Ríos Cuevas – Liberal de Chile

66 Manuel Murillo Calderón – Independiente por la Democracia

67 Tomas de Rementeria Venegas – Socialista de Chile

68 Arturo Barrios Oteiza – Socialista de Chile

F. Partido de Trabajadores Revolucionarios

69 Antonio Alejandro Paez Aguilar

70 Alejandra Valderrama Zuñiga

71 Romina Fernanda Ibañez San Martín

H. Popular

72 Cristian Eduardo Cuevas Zambrano

73 Constanza Loreto Ahumada Fuentes

74 Monserrat Michel España Valdivia

75 Amaro Enrique Ramirez Garcia

76 Rodrigo Andres Wittwer Salinas

77 Matias Gazmuri Kruberg

78 Francisco-Jesus Peñaloza Aguilera

79 Valentina Rayen Nuñez Godoy

80 Mariela del Carmen Hidalgo Diaz

I. Partido de la Gente

81 Juan Marcelo Valenzuela HenrÍquez

82 Nicolas Eduardo Farfan Vega

83 Vanessa Ferrer Radovich

84 Guillermo Escobar Arriagada

85 Veronica Rojas Arenas

86 Caroll Salome Meyer Meyer

87 Natalia Vanessa Navarro Alday

J. Chile Grande y Unido

88 Andrés Celis Montt – Renovación Nacional

89 Samira Chahuán Akle – Renovación Nacional

90 Leopoldo Moreno Contardo – Independiente Renovación Nacional

91 Carlos Mondaca Matzner – Independiente Evolución Política

92 Jorge Garces Rojas – Independiente Evolución Política

93 Marlen Olivari Mayer – Independiente Evolución Política

94 Jorge Castro Muñoz – Unión Demócrata Independiente

95 Macarena Urenda Salamanca – Unión Demócrata Independiente

96 Hotuiti Teao Drago – Independiente Unión Demócrata Independiente

K. Cambio por Chile

97 Luis Fernando Sánchez Ossa – Republicano de Chile

98 Rafael Gonzalez Camus – Republicano de Chile

99 Angela Carrasco Jofre – Republicano de Chile

100 Sebastian Zamora Soto – Independiente Republicano de Chile

101 Kaime Morales Otarola – Independiente Nacional Libertario

102 Pedro Schwedelbach Puga – Nacional Libertario

103 Alejandra Carrasco Pérez – Nacional Libertario

104 Barbara Vera Sepulveda – Social Cristiano

105 Juan Alberto Sepulveda Quezada – Social Cristiano