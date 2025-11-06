Quiénes son los candidatos a diputados por el Distrito 7 en las elecciones 2025
Por CNN Chile
06.11.2025 / 18:02
El Distrito 7 abarca las comunas de Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso y Viña del Mar. En este territorio las y los candidatos se disputarán 8 escaños de la Cámara de Diputadas y Diputados.
En el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025, la ciudadanía deberá escoger este próximo 16 de noviembre a los diputados que representarán Distrito 7.
En total son 155 cupos que se están disputando a la Cámara Baja, de los cuáles 8 de ellos pertenecen al distrito que abarca una parte importante de la zona costera del país incluyendo los territorios de Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Valparaíso, Cartagena, El Tabo, El Quisco, Algarrobo, Viña del Mar, Casablanca, y Concón.
Según el Servicio Electoral de Chile (SERVEL) son más de 1.000 las candidaturas a nivel nacional de las cuáles 54 pertenecen al distrito.
Entre los candidatos que disputan la carrera parlamentaria destaca el exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp (Verdes, Regionalistas y Humanistas), y en la otra lista del oficialismo (Unidad por Chile) figura elexconvencional Jaime Bassa.
En la otra vereda, la oposición apuesta por un rostro televisivo: Marlen Olivari, quien presenta una candidatura independiente con un cupo de Evópoli.
A continuación, se presentan las listas y candidaturas correspondientes al Distrito 7, según la papeleta oficial publicada por el Servel:
B. Verdes, Regionalistas Y Humanistas
51 Jorge Sharp Fajardo – Independiente Federación Regionalista Verde Social
52 René Lues Escobar – Independiente Federación Regionalista Verde Social
53 Priscila Fleming Aránguiz – Independiente Federación Regionalista Verde Social
54 Angela Cabezon Contreras – Federación Regionalista Verde Social
55 Rodrigo Ruiz Encina – Independiente Federación Regionalista Verde Social
56 Tania Madriaga Flores – Acción Humanista
57 Carlos Muñoz Lecerf – Independiente Acción Humanista
58 Lucia Ortiz Leon -Independiente Acción Humanista
59 Claudio Valle Figueroa – Independiente Acción Humanista
C. Unidad por Chile
60 Tomas Lagomarsino Guzman – Radical de Chile
61 Jorge Brito Hasbun – Frente Amplio
62 Jaime Bassa Mercado – Frente Amplio
63 Luis Cuello Peña y Lillo – Comunista de Chile
64 Roy Crichton Orellana – Demócrata Cristiano
65 Felipe Alfredo Ríos Cuevas – Liberal de Chile
66 Manuel Murillo Calderón – Independiente por la Democracia
67 Tomas de Rementeria Venegas – Socialista de Chile
68 Arturo Barrios Oteiza – Socialista de Chile
F. Partido de Trabajadores Revolucionarios
69 Antonio Alejandro Paez Aguilar
70 Alejandra Valderrama Zuñiga
71 Romina Fernanda Ibañez San Martín
H. Popular
72 Cristian Eduardo Cuevas Zambrano
73 Constanza Loreto Ahumada Fuentes
74 Monserrat Michel España Valdivia
75 Amaro Enrique Ramirez Garcia
76 Rodrigo Andres Wittwer Salinas
77 Matias Gazmuri Kruberg
78 Francisco-Jesus Peñaloza Aguilera
79 Valentina Rayen Nuñez Godoy
80 Mariela del Carmen Hidalgo Diaz
I. Partido de la Gente
81 Juan Marcelo Valenzuela HenrÍquez
82 Nicolas Eduardo Farfan Vega
83 Vanessa Ferrer Radovich
84 Guillermo Escobar Arriagada
85 Veronica Rojas Arenas
86 Caroll Salome Meyer Meyer
87 Natalia Vanessa Navarro Alday
J. Chile Grande y Unido
88 Andrés Celis Montt – Renovación Nacional
89 Samira Chahuán Akle – Renovación Nacional
90 Leopoldo Moreno Contardo – Independiente Renovación Nacional
91 Carlos Mondaca Matzner – Independiente Evolución Política
92 Jorge Garces Rojas – Independiente Evolución Política
93 Marlen Olivari Mayer – Independiente Evolución Política
94 Jorge Castro Muñoz – Unión Demócrata Independiente
95 Macarena Urenda Salamanca – Unión Demócrata Independiente
96 Hotuiti Teao Drago – Independiente Unión Demócrata Independiente
K. Cambio por Chile
97 Luis Fernando Sánchez Ossa – Republicano de Chile
98 Rafael Gonzalez Camus – Republicano de Chile
99 Angela Carrasco Jofre – Republicano de Chile
100 Sebastian Zamora Soto – Independiente Republicano de Chile
101 Kaime Morales Otarola – Independiente Nacional Libertario
102 Pedro Schwedelbach Puga – Nacional Libertario
103 Alejandra Carrasco Pérez – Nacional Libertario
104 Barbara Vera Sepulveda – Social Cristiano
105 Juan Alberto Sepulveda Quezada – Social Cristiano