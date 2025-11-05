Quiénes son los candidatos a diputados por el Distrito 10 en las elecciones 2025

El Distrito 10 es uno de los más disputados en la carrera parlamentaria. En las comunas de La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago se presenta una amplia variedad de candidatos, que van desde la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, hasta José Antonio Kast Adriasola, hijo del abanderado del Partido Republicano.

Las elecciones se anticipan reñidas, con una diversidad de candidaturas a la Cámara. Entre ellas destaca Irací Hassler, quien, tras perder la reelección en la comuna de Santiago frente a Mario Desbordes, busca su revancha para obtener un escaño parlamentario.

Otros candidatos van por la reelección, como los diputados Jorge Alessandri (UDI) y Gonzalo Winter (FA), quien perdió en las primarias del oficialismo. También competirá en el balotaje Francisco Orrego, tras no conseguir la gobernación de la Región Metropolitana frente a Claudio Orrego.

En el lado de la oposición también aparecen nuevos rostros en la política, como José Antonio Kast Adriasola, hijo del candidato presidencial del Partido Republicano, y Hans Marowski, vicepresidente del Partido Nacional Libertario, quien también busca un cupo en el Congreso.

A continuación, se presentan las listas y candidaturas correspondientes al Distrito 10, según la papeleta oficial publicada por el Servel.

B. Verdes, Regionalistas y Humanistas

51. Francisco Estevez Valencia – Independiente / Acción Humanista

52. Gloria Carolina Pérez Sepúlveda – Independiente / Acción Humanista

53. Claudia Ruiz Montecino – Independiente / Acción Humanista

54. Luis Mariano Rendón Escobar – Independiente / Acción Humanista

55. Claudia Ruz Rothen – Federación Regionalista Verde Social

56. Antonio Arriagada Jure – Independiente / Federación Regionalista Verde Social

57. Javiera González Arenas – Federación Regionalista Verde Social

58. Katherine Pérez Contreras – Independiente / Federación Regionalista Verde Social

59. Marcia Soto Díaz – Independiente / Federación Regionalista Verde Social

C. Unidad por Chile

60. Gonzalo Winter Etcheberry – Frente Amplio

61. Emilia Schneider Videla – Frente Amplio

62. Lorena Fries Monleón – Frente Amplio

63. Alejandra Placencia Cabello – Comunista de Chile

64. Irací Hassler Jacob – Comunista de Chile

65. Fernanda Villegas Acevedo – Socialista de Chile

66. Ana María Hernández San Martín – Demócrata Cristiano

67. Helia Molina Milman – Por la Democracia

68. José Toro Kemp – Por la Democracia

D. Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista

69. Celeste Jiménez Riveros – Independiente / Humanista

70. Alfredo Grossi Robles – Independiente / Humanista

71. Daniela King Reyes – Independiente / Humanista

72. Gary Javier Núñez Ordoña – Humanista

73. Jorge Palma Acuña – Independiente / Humanista

74. Matías Jorge Reyes Vargas – Independiente / Humanista

75. Carolina Venegas Rivera – Independiente / Humanista

76. Ibar Nicolás Zepeda Alcota – Humanista

F. Partido de Trabajadores Revolucionarios

77. Dauno Totoro Navarro

78. Joseffe Tamara Cáceres Torres

79. Fabián Ernesto Puelma Müller

80. Bárbara Belén Brito Carrasco

81. Yuri Ernesto Peña Jiménez

82. Valeria Paz Yañez Álvarez

83. Julio Humberto Mancilla Maraboli

84. Claudia Andrea Tassara Ruilova

85. Yamila de Lourdes Martínez Urrutia

G. Partido Alianza Verde Popular

86. Nicol Aguilera Ortiz

87. Héctor Soto Gallardo

88. Sofía Mariela González Peralta

89. Catalina Militza Durán Chanan

90. César Lorca Hidalgo

91. Nella Reyes Vallejos

92. Jessica Saint-Pierre Collado

93. Belén Jesús Carvajal Zúñiga

94. Andrés Urzúa Corvalán

I. Partido de la Gente

95. Karen Osorio Muñoz

96. Gianny Contenla Ojeda

97. Alejandra Jara Quiróz

98. Andrea del Pilar Herrera Cachaña

99. Bárbara Molina Silva

100. Francisca Andrea Acevedo León

101. Betzabé Patricia Vigoreña Núñez

102. Jasmin Nicole Osorio Césped

103. Francisco Javier Patiño Tobar

J. Chile Grande y Unido

104. Jorge Alessandri Vergara – Unión Demócrata Independiente

105. Macarena Zarhi Cordero – Independiente / Unión Demócrata Independiente

106. María Jesús Schwerter Cabezas – Unión Demócrata Independiente

107. Juan Pablo Sáez Rey – Independiente / Demócratas Chile

108. Vicente Almonacid Heyl – Independiente / Demócratas Chile

109. Sandra Solimano Latorre – Independiente / Demócratas Chile

110. María Luisa Cordero Velásquez – Independiente / Renovación Nacional

111. Johanna Olivares Gribbell – Renovación Nacional

112. Francisco Orrego Gutiérrez – Renovación Nacional

K. Cambio por Chile

113. Hans Marowski Cuevas – Nacional Libertario

114. Leticia Araya Ahumada – Nacional Libertario

115. Franco Frías Gutiérrez – Nacional Libertario

116. Evelyn Hernández Flores – Nacional Libertario

117. Jean Bonvallet Setti – Independiente / Social Cristiano

118. Gino Lorenzini Barrios – Independiente / Social Cristiano

119. Matías Bellolio Merino – Republicano de Chile

120. Abigail Aburto Cárdenas – Independiente / Republicano de Chile

121. José Antonio Kast Adriasola – Republicano de Chile