Quiénes son los candidatos a diputados por el Distrito 10 en las elecciones 2025

El Distrito 10 es uno de los más disputados en la carrera parlamentaria. En las comunas de La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago se presenta una amplia variedad de candidatos, que van desde la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, hasta José Antonio Kast Adriasola, hijo del abanderado del Partido Republicano.
El Distrito 10 es uno de los más disputados en la carrera parlamentaria y abarca comunas como La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago, donde se escogerán ocho diputados.
Las elecciones se anticipan reñidas, con una diversidad de candidaturas a la Cámara. Entre ellas destaca Irací Hassler, quien, tras perder la reelección en la comuna de Santiago frente a Mario Desbordes, busca su revancha para obtener un escaño parlamentario.
Otros candidatos van por la reelección, como los diputados Jorge Alessandri (UDI) y Gonzalo Winter (FA), quien perdió en las primarias del oficialismo. También competirá en el balotaje Francisco Orrego, tras no conseguir la gobernación de la Región Metropolitana frente a Claudio Orrego.
En el lado de la oposición también aparecen nuevos rostros en la política, como José Antonio Kast Adriasola, hijo del candidato presidencial del Partido Republicano, y Hans Marowski, vicepresidente del Partido Nacional Libertario, quien también busca un cupo en el Congreso.
A continuación, se presentan las listas y candidaturas correspondientes al Distrito 10, según la papeleta oficial publicada por el Servel.
B. Verdes, Regionalistas y Humanistas
51. Francisco Estevez Valencia – Independiente / Acción Humanista
52. Gloria Carolina Pérez Sepúlveda – Independiente / Acción Humanista
53. Claudia Ruiz Montecino – Independiente / Acción Humanista
54. Luis Mariano Rendón Escobar – Independiente / Acción Humanista
55. Claudia Ruz Rothen – Federación Regionalista Verde Social
56. Antonio Arriagada Jure – Independiente / Federación Regionalista Verde Social
57. Javiera González Arenas – Federación Regionalista Verde Social
58. Katherine Pérez Contreras – Independiente / Federación Regionalista Verde Social
59. Marcia Soto Díaz – Independiente / Federación Regionalista Verde Social
C. Unidad por Chile
60. Gonzalo Winter Etcheberry – Frente Amplio
61. Emilia Schneider Videla – Frente Amplio
62. Lorena Fries Monleón – Frente Amplio
63. Alejandra Placencia Cabello – Comunista de Chile
64. Irací Hassler Jacob – Comunista de Chile
65. Fernanda Villegas Acevedo – Socialista de Chile
66. Ana María Hernández San Martín – Demócrata Cristiano
67. Helia Molina Milman – Por la Democracia
68. José Toro Kemp – Por la Democracia
D. Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
69. Celeste Jiménez Riveros – Independiente / Humanista
70. Alfredo Grossi Robles – Independiente / Humanista
71. Daniela King Reyes – Independiente / Humanista
72. Gary Javier Núñez Ordoña – Humanista
73. Jorge Palma Acuña – Independiente / Humanista
74. Matías Jorge Reyes Vargas – Independiente / Humanista
75. Carolina Venegas Rivera – Independiente / Humanista
76. Ibar Nicolás Zepeda Alcota – Humanista
F. Partido de Trabajadores Revolucionarios
77. Dauno Totoro Navarro
78. Joseffe Tamara Cáceres Torres
79. Fabián Ernesto Puelma Müller
80. Bárbara Belén Brito Carrasco
81. Yuri Ernesto Peña Jiménez
82. Valeria Paz Yañez Álvarez
83. Julio Humberto Mancilla Maraboli
84. Claudia Andrea Tassara Ruilova
85. Yamila de Lourdes Martínez Urrutia
G. Partido Alianza Verde Popular
86. Nicol Aguilera Ortiz
87. Héctor Soto Gallardo
88. Sofía Mariela González Peralta
89. Catalina Militza Durán Chanan
90. César Lorca Hidalgo
91. Nella Reyes Vallejos
92. Jessica Saint-Pierre Collado
93. Belén Jesús Carvajal Zúñiga
94. Andrés Urzúa Corvalán
I. Partido de la Gente
95. Karen Osorio Muñoz
96. Gianny Contenla Ojeda
97. Alejandra Jara Quiróz
98. Andrea del Pilar Herrera Cachaña
99. Bárbara Molina Silva
100. Francisca Andrea Acevedo León
101. Betzabé Patricia Vigoreña Núñez
102. Jasmin Nicole Osorio Césped
103. Francisco Javier Patiño Tobar
J. Chile Grande y Unido
104. Jorge Alessandri Vergara – Unión Demócrata Independiente
105. Macarena Zarhi Cordero – Independiente / Unión Demócrata Independiente
106. María Jesús Schwerter Cabezas – Unión Demócrata Independiente
107. Juan Pablo Sáez Rey – Independiente / Demócratas Chile
108. Vicente Almonacid Heyl – Independiente / Demócratas Chile
109. Sandra Solimano Latorre – Independiente / Demócratas Chile
110. María Luisa Cordero Velásquez – Independiente / Renovación Nacional
111. Johanna Olivares Gribbell – Renovación Nacional
112. Francisco Orrego Gutiérrez – Renovación Nacional
K. Cambio por Chile
113. Hans Marowski Cuevas – Nacional Libertario
114. Leticia Araya Ahumada – Nacional Libertario
115. Franco Frías Gutiérrez – Nacional Libertario
116. Evelyn Hernández Flores – Nacional Libertario
117. Jean Bonvallet Setti – Independiente / Social Cristiano
118. Gino Lorenzini Barrios – Independiente / Social Cristiano
119. Matías Bellolio Merino – Republicano de Chile
120. Abigail Aburto Cárdenas – Independiente / Republicano de Chile
121. José Antonio Kast Adriasola – Republicano de Chile
Crédito: Servel