Pulso Ciudadano: Aprobación de Kast se desploma 12,8 puntos y cae a 34,7% tras semana de polémicas

La nueva medición de Activa Research, realizada entre el 26 y 27 de marzo, muestra que el Presidente retrocedió desde 47,5% a 34,7% en solo dos semanas, mientras su desaprobación subió a 48,7%. El sondeo también detectó un amplio rechazo a la decisión de no aplicar el Mepco y un deterioro en la evaluación del gabinete.

La aprobación del presidente José Antonio Kast sufrió una fuerte caída en la segunda quincena de marzo, de acuerdo con la última encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research.

El Mandatario alcanzó un 34,7% de aprobación, lo que representa un retroceso de 12,8 puntos porcentuales respecto de la medición anterior, cuando marcaba 47,5%. En paralelo, su desaprobación escaló a 48,7%, mientras un 16,6% declaró no saber.

El estudio fue aplicado entre el 26 y 27 de marzo sobre una muestra nacional de 1.012 casos, con un margen de error de ±3,1% y 95% de confianza. Según Activa, la medición se levantó en una semana marcada por el alza de los combustibles, el retiro del apoyo chileno a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU y el empeoramiento de la percepción económica.

El retroceso de Kast deja su nivel de apoyo en una cifra prácticamente equivalente a la que registraba Gabriel Boric en el mismo momento de su mandato, cuando en marzo de 2022 alcanzaba 34,0% de aprobación. La encuesta también muestra un deterioro del gabinete, cuya aprobación se ubicó en 29,0%, con una desaprobación de 53,6%.

Por segmentos políticos, el respaldo a Kast sigue siendo alto entre quienes se identifican con la derecha, donde llega a 75,1%, pero cae con fuerza en el centro, donde marca 30,1%, y se desploma en la izquierda, con apenas 4,3%.

Uno de los factores que aparece más directamente vinculado al desgaste presidencial es la crisis por el alza de combustibles. La encuesta muestra que 57,2% está en desacuerdo con la decisión del Gobierno de no aplicar el Mepco, frente a solo 21,5% que la aprueba. Además, 55,9% estima que la mejor alternativa habría sido un ajuste parcial del mecanismo, mientras apenas 10,8% respalda haber traspasado el alza completa a los consumidores.

El impacto económico también aparece con fuerza en las percepciones de la ciudadanía. Según el comunicado de Activa, 79,9% cree que el aumento de los combustibles derivará en alzas de productos y servicios, mientras que la preocupación por la economía superó por primera vez en varios meses a la seguridad como principal problema país. El “neto economía” llegó a 80,6%, por encima del “neto seguridad”, que quedó en 69,4%.

En contraste, no todo fue negativo para La Moneda en la medición. El Plan Escudo Fronterizo obtuvo un respaldo de 56,6%, y la decisión de retirar el apoyo a la candidatura de Bachelet a la secretaría general de la ONU dividió menos de lo esperado: 45,1% estuvo de acuerdo con esa decisión, frente a 31,8% que la rechazó.