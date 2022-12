La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de resolución donde declaran que la gestión de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, ha sido deficiente y le solicitan al presidente Gabriel Boric que disponga “de todas las medidas de colaboración con dicho municipio” para enfrentar problemáticas de seguridad, insalubridad y servicios educativos.

La iniciativa firmada por los diputados María Luis Cordero, Sofía Cid, Catalina del Real, Andrés Longton, Hugo Rey, Marcia Raphael y Juan Carlos Beltrán, tuvo 74 votos a favor, 44 en contra y 16 abstenciones.

Argumentos

Los parlamentarios fundamentan el proyecto de resolución afirmado que “es innegable que durante los últimos meses el estado de la comuna ha alcanzado niveles inéditos en cuanto a inseguridad, insalubridad provocada por la negligencia en la mantención del aseo y ornato comunal, así como por los efectos del desbordado comercio informal, debiendo sumarse a esto la compleja crisis que viven los establecimientos educacionales cuyo sostenedor es el municipio, muchos de ellos de tipo ‘emblemáticos’ como el Instituto Nacional, el Internado Nacional Diego Barros Arana, el Liceo de Aplicación o el Liceo 1 de Niñas”.

“En estos últimos casos, la crisis es tan cruenta que muestra cómo lo que otrora fuera un verdadero ‘ascensor’ de movilidad social: la educación pública de excelencia, hoy es un lastre para padres y apoderados que deben inscribir a sus hijos en tales establecimientos y para la comunidad santiaguina toda que es objeto de los hechos delictivos e incivilidades que ocurren desde los colegios como protestas violentas, uso de artefactos incendiarios para quemar buses del transporte público o ataques a policías y recintos militares”, continúa.

El mensaje también dice que “el paupérrimo estado de la comuna, que sin duda se gesta desde hace años y no puede atribuirse en particular a la actual administración comunal en su génesis, no ha sido abordado como es debido por esta”.

“En efecto, la municipalidad liderada por la alcaldesa Srita. Irací Hassler, ha dado pasos que parecen profundizar la crisis en la comuna y ‘reman contra corriente’ en cuanto a soluciones efectivas para estos problemas”, afirma.

Además, los parlamentarios acusan que la jefa comunal resolvió desmantelar la unidad de fiscalización y vigilancia del municipio, y que “estas actuaciones, también hechas en otras áreas de gestión municipal, han significado demandas contra el municipio”.

“Asimismo, se conoció la denuncia en relación con cómo la alcaldesa habría ejercido influencias y requerido no aplicar la normativa legal y reglamentaria disciplinaria al interior de los establecimientos educacionales, lo que será resuelto por la Contraloría General de la República hasta donde concurrieron de distintos parlamentarios y ex autoridades educativas de la comuna”, indica.

Finalmente, los diputados dicen que “no cabe duda de que la gestión de la Alcaldesa ha contribuido a profundizar la crisis en seguridad, salubridad y al interior de los establecimientos educacionales de la comuna de Santiago, siendo necesario que el Gobierno preste una colaboración excepcional ante la incapacidad en su actuar“.

¿Qué dice el proyecto?