Diputados y diputadas de oposición presentaron este miércoles un proyecto de reforma constitucional que busca restringir la postulación de diversas autoridades públicas, como ministros o parlamentarios, como candidatos a la Convención Constitucional.

En específico, el texto del proyecto indicaría que “no podrán ser candidatos a la Convención los ministros de Estado, los intendentes, los subsecretarios, los senadores y los diputados que se encontraren en funciones entre el 25 de octubre de 2020 y la fecha de la elección de Convencionales Constituyentes”.

La diputada Natalia Castillo (RD), quien usando en sus redes sociales el #MixtaNo, señaló que la iniciativa fue ingresada “para inhabilitar a diputados, senadores, ministros, subsecretarios e intendentes que se encuentren actualmente en sus cargos“, de manera tal que no puedan inscribirse como candidatos a la convención.

“El pueblo lo dijo de manera categórica, fuerte y claro con un 78% de apoyo que no quiere que los mismos de siempre redacten esta nueva Constitución. La clase política tiene que recoger el guante. Este llamado no solamente implica que sean personas nuevas y liderazgos nuevos y que la convención no sea un cementerio de elefantes, sino también a aquellas autoridades que hoy están en ejercicio continúen sus mandatos“, aseguró Castillo.

Con un 78% obtenido por el #Apruebo y la #ConvencionConstitucional el mensaje fue claro aunque algunxs hagan oídos sordos #MixtaNo pic.twitter.com/5WX1UfjpDt — Natalia Castillo (@ncastilo) October 28, 2020

Lee también: Pamela Jiles califica como “pobres y crueles” los argumentos del gobierno por segundo retiro del 10%

La diputada Claudia Mix (Comunes) también fue una de las firmantes del proyecto, y reiterando la claridad con la que habló la ciudadanía el 25 de octubre, “que diputados, senadores y otros altos cargos públicos puedan postularse como constituyentes sería pasar a llevar esa voluntad de las chilenas y chilenos“.

“La gente no quiere que los que durante 30 años no hicieron nada para terminar con la Constitución de Pinochet y Lagos vayan ahora a la Convención Constitucional para mantener todo tal cual. Nuestro deber es escuchar el mandato del pueblo y aprobar lo antes posible este proyecto“, dijo la parlamentaria.

Quien también respaldó la moción fue la diputada Camila Vallejo (PC), quien indicó que esta iniciativa busca que “quienes han estado en el poder y están en el poder cedan los espacios para que se abran nuevos para que otros que no han estado en la discusión participen”.

“Es importante que más allá del acuerdo que todavía requiere algunas incorporaciones o mejoras, podamos entender lo que ha pasado en las calles. Desde que se suscribió el acuerdo han pasado muchas cosas, una de esas fue el plebiscito del 25 de octubre y la manifestación en las calles”, señaló.