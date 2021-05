Tras ser emplazada por Ximena Rincón ante el consejo general, la presidenta del Senado, Yasna Provoste, afirmó que Fuad Chahín, el presidente de la Democracia Cristiana (DC), la contactó para ofrecerle la opción de presentarse como precandidata presidencial.

La parlamentaria descartó la posibilidad y sentenció que “es una falta de respeto conmigo, con la senadora Rincón y con el país”.

Minutos después de su declaración, su compañero de partido, el diputado Iván Flores, salió a “aclarar” la posición de la legisladora, asegurando que sus dichos se habían malinterpretado.

“Yasna nunca ha cerrado la puerta a una precandidatura presidencial o a ser la representante de la oposición. Provoste está disponible para someterse a los mecanismos que la DC y la amplitud de la oposición requieran. Si hoy la oposición está disponible para entender el liderazgo que tiene Provoste en el contexto nacional y entender lo que puede significar una candidatura liderada por una mujer, de un pueblo originario, que ha sido capaz de poner a contrapeso al gobierno, ella está disponible, pero se requieren gestos de grandeza”, expresó en un punto de prensa.

“Ella siempre va a estar disponible por Chile y por el partido. Lo que dice es que hoy la DC tiene una candidata, que es Ximena Rincón, y si bien reconoce esa condición y a la candidata, ella va a estar disponible si es que hoy el partido y la oposición se lo piden”, añadió.

En esa línea, afirma que la líder del Senado cuestionó el mecanismo que utilizó Chahín para resolver la materia: “no se hacen así las cosas, colocando el liderazgo de Ximena Rincón frente al de Provoste. Las cosas, en una coyuntura tan delicada como la que estamos viviendo en la oposición para poder presentarle una propuesta a Chile, se hace con altura y generosidad y eso tiene que resolverlo la directiva, que entiende perfectamente que el liderazgo que está mejor posicionado es el de Yasna Provoste”.

“La nobleza de Yasna llega a tal nivel que ella no va a pasar por encima de una decisión que ya tomó el partido eligiendo a Rincón”, sostuvo, haciendo un llamado a Chahín a abrirse a la candidatura de Provoste. “Necesitamos que el presidente abra a la DC para entender que Yasna es la líder del país y la oposición. Si no entiende lo que estamos diciendo la mayoría de los militantes del partido, tendré que sumarme a quienes piden que deje la conducción, porque no está conduciendo en la sintonía con lo que Chile está pidiendo”, puntualizó.

“Se espera un gesto del presidente nacional y de la senadora Rincón”, emplazó, señalando que “he conversado con otros presidentes de partidos y ven con más que buenos ojos la posibilidad de tener en Yasna la líder de la oposición, sometida a los procedimientos democráticos que la misma oposición defina”.

Asimismo, enfatizó en que “la posibilidad de tener una primaria de la oposición es con la DC sí o sí, porque si no, le regalamos el gobierno a la derecha”.