La visión económica de Jeannette Jara: ¿Cómo se financia el “salario vital” de $750 mil?

En medio la definición de lineamientos programáticos de la candidata presidencial Jeannette Jara, álgidos debates y un crispado ambiente político, su asesor económico, Luis Escobar, detalló en entrevista con CNN Chile Radio la propuesta de establecer un “salario vital” de $750.000, cómo sería su financiamiento y viabilidad frente a las críticas sobre la salud de las finanzas públicas.

Además, se refirió al reciente informe de política monetaria del Banco Central que vincula la agenda laboral con una menor creación de empleo.

Escobar explicó que el denominado ingreso vital no es lo mismo que el salario mínimo, sino que se compone de un modelo de tres patas: los aumentos graduales del salario mínimo, las transferencias directas a los trabajadores y los subsidios a las empresas de menor tamaño que tengan dificultades para pagar los sueldos.

Esto, según el economista, permitirá alcanzar la cifra comprometida de $750.000, un diagnóstico que, afirmó, no cambia a partir de los antecedentes del Banco Central.

¿Cómo se financiaría el “ingreso vital”?

El asesor económico precisó que el costo de esta propuesta se estima en “una décima de un punto del PIB”, lo que equivale a unos 300 millones de dólares. Según Escobar, la sostenibilidad de este gasto se justifica a través de un plan de reasignación de gastos públicos.

“Nosotros tenemos unas propuestas de reasignación de gastos que nos van a permitir sacar gastos de algunos lugares para poder destinarlo a cosas como esta”, aseguró.

En respuesta a la preocupación sobre la situación fiscal del país, el economista relativizó la existencia de una crisis fiscal.

“No es ningún pecado tener un déficit permanente en el sector público. Lo importante es que el déficit no crezca más allá de lo que está creciendo el PIB”, señaló, agregando que la relación deuda-PIB de Chile (42%) está muy por debajo del promedio de las economías emergentes (75%).

La polémica sobre el informe del Banco Central

Durante la entrevista, Escobar también fue consultado sobre el informe del Banco Central, que sugiere un impacto negativo de la agenda laboral en la creación de empleo. El economista reconoció la existencia de este efecto, pero lo calificó de “marginal”.

“El Banco Central lo que ha dicho es que la creación de empleo es 1,5% menor de lo que habría sido si acaso no hubiera habido el aumento importante que hubo en el salario mínimo durante el actual gobierno”, afirmó, minimizando el alcance de esta cifra.

“El hecho de que el empleo haya crecido un poco menos de lo que habría crecido en un 1,5% no es catastrófico“, sostuvo, en contraposición a las posturas que han alertado de una “emergencia laboral”.

Respecto a las críticas de parlamentarios como Juan Santana y Gastón Saavedra al rol del Banco Central, Escobar se distanció de esos comentarios, pero admitió la posibilidad de discrepancias técnicas.

“Yo lo que estoy diciendo es que yo respeto los estudios del Banco Central, tal como lo dijo el presidente Boric anoche, puedo tener discrepancias con ellos, podamos discutir sobre los elementos técnicos de su estudio, pero yo no estoy por descalificar al Banco Central”, concluyó.