Proponen eliminar impuesto específico a los combustibles por cambios en el Mepco ante alza de la bencina

La propuesta busca enfrentar el alza del precio de los combustibles ante la subida de estos por el conflicto en Medio Oriente.

Este jueves se vio una fuerte alza de $107 en el precio del kerosene, un movimiento que sigue la tendencia de las últimas semanas que ha elevado el valor de los combustibles por el conflicto en Medio Oriente.

Antes dicho caso, el diputado Jaime Araya (ind-PPD), hizo un llamado al gobierno a tomar medidas que estabilicen los precios de los combustibles y propuso dejar sin efecto el cobro del impuesto específico.

El parlamentario señaló que si el gobierno está planteando bajar el impuesto a los grandes grupos económicos del 27% al 24%, “también tiene que hacer un gesto a la clase media y a las familias más pobres”.

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“Por cada litro de bencina se pagan aproximadamente 600 pesos de impuesto específico a los combustibles. Por lo tanto, insistimos ante el presidente Kast que debe dejar sin efecto el cobro al impuesto específico de los combustibles para enfrentar la crisis del alza del precio de la bencina que se aproxima“, agregó.

El presidente José Antonio Kast afirmó que el país no puede absorber indefinidamente el impacto del alza de los combustibles con recursos públicos. Por lo que la postura desde La Moneda es que el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) amortigüe el traspaso del precio internacional a los consumidores.