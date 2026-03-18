Golpe al bolsillo en suspenso: ¿Cuánto podrían subir las bencinas si modifican el Mepco?

El Gobierno mantiene en suspenso eventuales cambios al Mepco en medio del alza internacional del petróleo y la presión sobre las cuentas fiscales. Aunque el informe semanal de ENAP puede reflejar parte del aumento esperado bajo el esquema actual, expertos advierten que una modificación del mecanismo podría empujar alzas mucho mayores en las gasolinas.

El futuro del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles, conocido como Mepco, quedó bajo presión en medio del alza internacional del petróleo y del debate por el costo fiscal que implica mantener ese colchón. La discusión se instaló luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señalara que el Gobierno sigue “escuchando, calculando, viendo opciones”, sin confirmar todavía una decisión definitiva sobre eventuales cambios al sistema.

La advertencia no es menor. Según publicó el diario Pulso, con el Mepco operando bajo su esquema actual, el precio de las bencinas subiría de manera acotada en la próxima semana. Pero si el mecanismo deja de operar o es modificado para reducir su costo, el salto podría rondar los $300 por litro.

Lee también: “Hacienda transparenta presión fiscal por alza del petróleo y evita confirmar fin del Mepco“

En paralelo, el Presidente José Antonio Kast reforzó la presión sobre el debate al insistir en que Chile enfrenta una situación fiscal compleja y que el país no puede absorber indefinidamente el impacto del alza del crudo con recursos públicos. El punto central del Ejecutivo es que el Mepco amortigua el traspaso del precio internacional al consumidor, pero al mismo tiempo eleva el costo para las arcas fiscales cuando el petróleo se dispara.

Ese es precisamente el punto que hoy mantiene abierto el debate en La Moneda. El Gobierno busca una fórmula para contener el costo fiscal del Mepco sin provocar un impacto inmediato demasiado severo en el bolsillo de los consumidores, en un contexto marcado por el alza internacional del petróleo y la estrechez de las cuentas públicas.

En ese escenario, los expertos han planteado alternativas intermedias antes que una eliminación abrupta del mecanismo. Entre ellas, ampliar la banda de ajuste o permitir un traspaso más rápido del alza internacional a los consumidores, con el objetivo de reducir la presión sobre el fisco sin generar un salto tan brusco en una sola semana.