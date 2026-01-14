Programa “La llave eres tú”: RM será la primera en tener el 100% de sus comunas con una Estrategia Hídrica Local

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, destacó que se trabaja en una "hoja de ruta público-privada para asegurar el agua de las próximas generaciones".

La Gobernación de la Región Metropolitana presentó este martes la segunda versión del Programa de Prevención y Control de Escasez Hídrica mediante Estrategias Hídricas Locales (EHL), con el que se beneficiarán 17 municipalidades de la región para “enfrentar el riesgo de desabastecimiento de agua, proteger los ecosistemas y apoyar las actividades productivas”.

De esa manera, con el programa “La llave eres tú” se busca “fortalecer la planificación y la gestión del agua a nivel comunal, promoviendo una acción coordinada frente a este desafío ambiental”.

Para esta segunda versión, las comunas seleccionadas son Buin, Cerrillos, Conchalí, El Bosque, Estación Central, Huechuraba, La Cisterna, La Pintana, Lo Barnechea, Macul, Ñuñoa, Padre Hurtado, Pedro Aguirre Cerda, San Pedro, San Ramón, Santiago y Vitacura.

Estas comunas se suman a las 30 que ya cuentan con Estrategias Hídricas Locales en la RM.

Con esta incorporación, además, el programa abarcaría toda la región, debido a que las cinco comunas restantes —Maipú, Renca, Quilicura, Las Condes y Providencia— “ya cuentan o avanzan en el diseño de sus EHL”, indicaron desde la Gobernación.

El proyecto tiene una inversión de $440 millones aprobada por el Consejo Regional, monto que está orientado al fortalecimiento de la planificación y acción local en materia hídrica, “en coherencia con los objetivos regionales y la gestión integrada de la cuenca del río Maipo”.

En la instancia, el gobernador Claudio Orrego señaló que “la escasez hídrica es el principal desafío ambiental de la Región Metropolitana y hoy estamos dando un paso histórico: lograr que el 100% de las comunas cuente con una Estrategia Hídrica Local y una hoja de ruta público-privada para asegurar el agua de las próximas generaciones”.

Comunas con Estrategia Hídrica Local: Así funciona

De acuerdo a lo explicado por la Gobernación, una Estrategia Hídrica Local es “un instrumento de gestión y planificación municipal que promueve un uso más eficiente, sustentable y resiliente del agua, a partir de un diagnóstico multisectorial del territorio, la construcción de una visión hídrica compartida y un plan de acción con proyectos hídricos priorizados, definidos a través de procesos participativos con actores públicos, privados y comunitarios”.

Su implementación se materializa a través de Acuerdos de Producción Limpia con empresas locales.

Y el programa apoya a las municipalidades en la elaboración o puesta en marcha de sus Planes de Acción Comunal de Cambio Climático, estipulados en la Ley Marco de Cambio Climático.

Al término del proceso, cada comuna tendrá una “hoja de ruta hídrica coherente y respetuosa con su realidad territorial, pero articulada a nivel de la cuenca del río Maipo, avanzando hacia una gestión integrada y sustentable del agua en toda la región”.